Med poslance tudi dva župana: pred lokalnimi volitvami še nadomestne?

Po letošnjih državnozborskih volitvah se bosta v poslanske klopi preselila tudi dva župana. To sta Borut Sajovic, tržiški župan, ki je kandidiral na listi Gibanja Svoboda, in Janez Magyar, lendavski župan, izvoljen z liste stranke SDS. Poslanska funkcija z župansko ni združljiva, oba pa sta že potrdila, da bosta vsak svojo občino zamenjala za državni zbor.

Janez Magyar. FOTO: Oste Bakal

So smiselne nadomestne volitve?

Pri tem se poraja vprašanje, kdo bo odslej vodil občino. Nove lokalne volitve so sicer razpisane za 20. novembra letos. Kaj pa do takrat? Zakon jasno veleva, da župan, takoj po nastopu v DZ, lahko na funkciji zamenja podžupan. Če ga občina nima, pa član občinskega sveta, ki ga določi župan oz. lahko to postane tudi najstarejši član občinskega sveta.

Po zakonu se nadomestne volitve za župana ne izvedejo, če je do naslednjih lokalnih volitev šest mesecev ali manj. Od konstitutivne seje (13. maja) pa do lokalnih volitev (20. novembra) bo sicer dlje kot šest mesecev. Ima pa občinska volilna komisija 15-dnevni rok, v katerem mora razpisati nadomestne volitve, v tem času pa bo že nastopil šestmesečni rok.

Borut Sajovic. FOTO: Gibanje Svoboda

Kot je nedavno na Televiziji Slovenija pojasnil pravnikse občina vseeno lahko odloči, da bo izvedla nadomestne volitve. »A stvar bo nerodna, ker preden bodo končane, bodo že začele teči naslednje volitve. Svetoval bi, da se počaka do naslednjih volitev.«

Nadomestne volitve se sicer lahko opravijo najprej v 40 dneh od dneva razpisa volitev. Upoštevajoč minimalne predvidene roke za potrditev poslancev, bi v občinski volilni komisiji lahko nadomestne volitve razpisali v začetku junija, občani pa bi za nadomestnega župana glasovali najprej 15. julija. V juliju bo že objavljen tudi razpis za redne lokalne volitve.

V Tržiču že znan naslednik

Iz Občine Tržič so nam že sporočili, da bo po odhodu Sajovica v državni zbor občino vodil dosedanji podžupan Dušan Bodlaj. »Najprej se volivcem zahvaljujem za zaupanje, kar med drugim kaže tudi, da ima Občina Tržič enoten občinski svet ter izkušeno, odlično vodeno in uspešno občinsko upravo. Nekakšno splošno mnenje, ki ga je začutiti med ljudmi je, da nadomestne volitve za župana niso potrebne. Prepričan sem, da bi Občino Tržič v prehodnem šestmesečnem obdobju do jesenskih lokalnih volitev lahko uspešno vodil poklicni podžupan Dušan Bodlaj, moj tesni sodelavec. Končna odločitev bo seveda odvisna od občinske volilne komisije, zakon pa je, vsaj mislim tako, treba brati in razumeti široko, saj v tako kratkem času do lokalnih volitev res ni potrebe po razpisu nadomestnih volitev, ki bi morale potekati v času poletnih počitnic,« je sporočil Sajovic.

V Lendavi odločitve še niso sprejeli.