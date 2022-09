Na zadnjo avgustovsko soboto je bilo na Zgornjem Brniku veselo. Poročila sta se Ana Tavčar in Jure Pernuš. Civilna poroka je bila na Dvoru Jezeršek, vodila jo je matičarka Irena Lampe Slemc, in seveda je bilo tudi že vse pripravljeno za šrango, kot se na vasi spodobi – gasilci z Zgornjega Brnika so jo ob 16.15 postavili na bližnjem križišču. Po 15 minutah tega starega običaja, ki ga je spremljalo več kot sto svatov, pa se je naenkrat stemnilo in začelo je močno deževati. Svatje so se ravno umaknili pod strehe bližnjih hiš, ko je v bližino udarila strela – če bi se to zgodilo le ma...