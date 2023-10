Med najbolj inovativnimi šolami na svetu

IEDC – Poslovna šola Bled, ustanovljena leta 1986, je ena od vodilnih poslovnih šol in obenem mednarodni center odličnosti, pomembno poslovno srečevališče in ustvarjalno okolje, ki menedžerje in voditelje spodbuja k razvoju in ustvarjalnemu razmišljanju. Do danes se je na šoli izobraževalo več kot 100.000 udeležencev iz stotih držav. Šola z razgledom ali šola z vizijo je poimenovanje, ki se je »prijelo« po tem, ko jo je tako poimenoval časnik Financial Times – School with a view.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je IEDC – Poslovna šola Bled.