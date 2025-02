Med mladostniki se širi nevarni izziv! Alarmantno so se oglasile slovenske zdravstvene institucije

Ministrstvo za zdravje, Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke ter Lekarniška zbornica Slovenije opozarjajo na nevaren trend, ki se širi na družbenem omrežju TikTok in je vse bolj priljubljen med mladostniki v Evropi. Tako imenovani »paracetamol izziv« spodbuja nevarno uporabo zdravil s paracetamolom, kar lahko privede do resnih zdravstvenih zapletov, vključno z odpovedjo jeter, potrebo po presaditvi ali celo smrtjo, sporočajo.

V tem izzivu poteka nekakšna tekma, kdo bo zaužil večjo količino paracetamola.

Preveliko odmerjanje paracetamola je lahko usodno

Paracetamol je eno najpogosteje uporabljenih zdravil proti bolečinam in vročini, vendar lahko njegovo preveliko odmerjanje povzroči hude poškodbe jeter. Po mnenju zdravstvenih strokovnjakov lahko neodgovorna uporaba tega zdravila vodi do toksikološkega šoka in odpovedi organov, zlasti pri mladih, ki pogosto ne poznajo tveganj.

»Zdravila, ki so dostopna brez recepta, niso neškodljiva. Njihova nepravilna uporaba lahko povzroči resne neželene učinke, ki ogrožajo zdravje in življenje,« opozarja Ministrstvo za zdravje.

Poziv k odgovorni uporabi zdravil in varni uporabi interneta

Ministrstvo, Javna agencija RS za zdravila in Lekarniška zbornica Slovenije pozivajo javnost, naj zdravila uporablja odgovorno in varno – vedno v skladu s priporočili zdravnika ali farmacevta ter navodili za uporabo.

Ob dnevu varne uporabe interneta institucije starše pozivajo, naj se z mladostniki odkrito pogovarjajo o nevarnostih, ki jih prinaša brezglavo sledenje spletnim izzivom. Družbena omrežja pogosto ustvarjajo lažen občutek varnosti, pri tem pa lahko uporabniki podcenijo resnost tveganj, ki jih prinašajo nepreverjeni trendi, kot je »paracetamol izziv«.

Kako lahko starši in skrbniki ukrepajo?

• Pogovarjajte se z otroki o nevarnostih prekomerne uporabe zdravil.

• Bodite pozorni na njihovo spletno vedenje in spremljajte vsebine, ki jih gledajo.

• Poučite jih o odgovorni in varni uporabi zdravil.

• V primeru dvoma se posvetujte s farmacevtom ali zdravnikom.

Nevaren trend, ki se je začel širiti med mladostniki v Evropi, je lahko smrtonosen, zato je ključnega pomena, da vsi skupaj poskrbimo za večjo ozaveščenost in varnost mladih.

Trend uživanja pretiranih količin protibolečinskih zdravil je postal že ponavljajoča se tema na družbenih omrežjih. Že leta 2015 je več evropskih držav izdalo podobna opozorila, ko je škotski najstnik pristal v bolnišnici, preplah pa se je potem ponovil še leta 2023.