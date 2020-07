Med korono do 10.000 večperesnih deteljic

Spreša jih kar v starem telefonskem imeniku.

Marsikdo, ki bi srečaliz Braslovč sredi kakšnega travnika, bi osupnil, ko bi mu ta pokazala, koliko štiri-, pet-, šest- in večperesnih deteljic ima v svoji košari. Sam pri sebi bi zagotovo rekel: »Ta gospa pa mora imeti srečo!« Tako izostreno oko, kot ga ima ona, ima le malokdo.»Meni se zdi, kot da me neka nevidna energija vedno vleče točno tja, kjer jih najdem. Cele šope, včasih še sama ne morem verjeti, koliko jih vidim,« nam pove gospa, ki jo vsi že poznajo po njenem nenavadnem hobiju, ki mu je, lahko bi rekli, posvetila kar svoje življenje. In prav nič je ne ustavi, da ne bi šla na travnik, ko začuti klic. Ko jo pobaramo, če se to odraža tudi sicer v njenem življenju, če torej ima srečo in predvsem veliko denarja, pa se nasmehne in zamahne z roko: »Pa saj ni nujno, da denar prinaša srečo. Jaz ga imam ravno prav,« nam pove.Pri tem doda, da je nujno srečo treba deliti. Zato sama deteljice vedno najprej skrbno shrani, posuši in stisne, nato pa plastificira in podarja ljudem, ki jo obiščejo ali ji prekrižajo pot. Pri tem ni prav nič sebična. Doslej jih je našla že krepko čez milijon, samo letos, v treh mesecih, ko smo bili zaradi korone vsi primorani ostati doma, pa jih je nabrala več kot deset tisoč. »Časa sem imela več kot dovolj, tudi mir je bil, pa lepo vreme. V času korone, predvsem aprila, je bilo veliko lepše, kot je zdaj,« pravi naša sogovornica, ki je našla tudi že desetperesno deteljico. Pomembno je le, da ima več kot tri peresa, z vsakim peresom več pa se veča tudi sreča.»Srečo seveda prinaša že štiriperesna, petperesna in še več pa pomeni srečo na kvadrat,« pravi Mihaela, ki pogosto deteljice podarja ljudem tudi ob jubilejih, pa tudi takrat, ko si želijo le zdravja.»Ljudje jih z veseljem sprejmejo in tudi odzivi so vedno izjemni. Sploh tistih, ki večperesne deteljice še nikoli niso videli od blizu. Takšni so res presenečeni. Sicer pa je tudi tako, da bolj ko človek verjame, da mu bo nekaj prineslo srečo, toliko bolj verjetno je, da se jim bo želja tudi uresničila,« še pove Mihaela. In nam postreže še z nenavadno prigodo izpred pošte v domačem kraju.»Dva mladeniča sta čakala, da prideta na vrsto, jaz pa sem v tistem času na zelenici uzrla petperesno deteljico. Izročila sem jo enemu od njiju in mu rekla, da mu bo prinesla srečo. Fant me je nejeverno pogledal, a je bil hkrati izjemno presenečen nad mojo potezo. Potem pa se je spomnil, da mu je eno takih, a plastificiranih, pred leti podaril njegov prijatelj. No, ta njegov prijatelj pa je bil moj sin, ki seveda tudi podarja deteljice različnim ljudem, s katerimi ima opravka,« razloži Golavškova, ki je prvo štiriperesno deteljico našla še kot majhna deklica.»Ko sem jo zagledala, sem se vrgla na kolena in jo utrgala, oče pa se je prestrašil, da sem padla,« pove. Sicer pa, nam še zaupa, jo najbolj ujezijo ljudje, ki menijo, da takšne večperesne deteljice zaseje kar doma, na svojem vrtu. »Če bi to držalo, zagotovo ne bi občutila tolikšnega zadovoljstva ob njihovem nabiranju. Sicer pa takim običajno rečem, da če imajo seme, mi ga naj kar prinesejo, da ga bom z veseljem posejala in bom prihranila pri času. No, pa ga do danes še nisem dobila,« še pove Golavškova.