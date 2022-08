V tem mesecu so se za vedno poslovili trije veliki slovenski ekonomisti. V 78. letu starosti je najprej umrl Marjan Senjur, nekaj dni pozneje, v starosti 86 let, Ivan Ribnikar, minulo soboto pa še 81-letni Jože Mencinger. Slednji je izdihnil med počitnikovanjem na polotoku Pelješac na Hrvaškem menda zaradi posledice kapi med kopanjem. Minister za gospodarstvo v prvi slovenski vladi in tudi podpredsednik te iste vlade, ki jo je vodil Lojze Peterle, se je uveljavil kot makroekonomist, posebno na področju gospodarskih sistemov, ekonometričnih analiz ter pri spremljanju tekoče ekonomske politike. ...