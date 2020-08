Če ste do zdaj pridno ločevali in metali račune v zabojnik za papir, niste prav veliko naredili za okolje. Komunala Novo mesto je svoje uporabnike na prijazen način opozorila, da računi, ki jih dobite v trgovini nikakor ne sodijo v zabojnik za papir.»Odvržemo ga v zelen zabojnik za mešane odpadke, saj se termo papirja ne da reciklirati. Prav tako v moder zabojnik ne sodi plastificiran papir, zamaščen papir, papirnate serviete, papirnate brisačke in robčki,« so zapisali.V kolikor ste v dilemi, kaj kam sodi, vam bo gotovo prav prišla spodnja infografika, ki so jo pripravili v novomeški komunali.