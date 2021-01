Med igro se jima je udrl led

Zaledenele površine jezer, mlak in ribnikov so v tem času za otroke vabljiva, a žal tudi nevarna zabava. V sredo okoli pol štirih popoldne se je huda nesreča pripetila v Sneberjah v Ljubljani med igro dveh fantov, starih sedem in devet let. V Sneberjah so pretreseni nad sredinim dogodkom. FOTO: Marko Feist »Videla sem samo rešilca, ki je zapeljal pred tisto hišo,« nam ena od krajank pokaže v smeri lokacije sredinega dogodka, ki jo je zelo prizadel. Podobno kot tudi druge domačine: »Vsi smo zelo prizadeti in se sprašujemo, kaj bo z otrokom. Veliko se družimo in zelo dobro pozn...