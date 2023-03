Med gradnjo cerkve v tem slovenskem kraju umrlo osem ljudi (FOTO)

Davnega leta 1322 so bili prvič omenjeni Odranci, tam je tudi sedež istoimenske občine, to tvori ena sama vas. Po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) živi v Odrancih 1595 ljudi – 793 moških in 802 ženski. Povprečna starost prebivalcev je 43,3 leta – v Sloveniji je ta starost 43,8 leta. Še 2008. pa je v Odrancih živelo 1722 ljudi (874 moških in 848 žensk). Torej se število ljudi v omenjeni ravninski vasi s 6,9 kvadratnega kilometra površine znižuje. Trenutno imajo Odrančani 810 osebnih avtomobilov, kar pomeni, da pride na tisoč ljudi 508 osebnih avtomobilov (v Sloveniji 564).

Žrtvam nesreče so pred cerkvijo postavili spomenik. Foto: Jože Žerdin

Leta 1862 so zgradili kapelo Svete Trojice, v njej je preprost oltar s kipoma Marije z Jezusom in svetega Jožefa. Kapela je stala do leta 1965, ko je cerkveni odbor zemljišče odstopil občini.

Leta 1760 so Odranci spadali v pražupnijo Turnišče, nato v novoustanovljeno župnijo Beltince in končno je bila 1. oktobra 1944 ustanovljena samostojna odranska duhovnija, ki je leta 1961 postala samostojna župnija. Takrat je bilo določeno, da bo nova župnijska cerkev stala na prostoru, kjer je od 1862. stala kapela Svete Trojice, saj drugega stavbnega zemljišča župnija ni imela. Pokazalo pa se je, da ta prostor ni bil primeren, ker je bil preozek. Pozneje so pridobili novo zemljišče, cerkveni odbor pa je zemljišče, na katerem je stala kapelica, odstopil občini.

Ker cerkve niso smeli zidati, so si postavili leseno.

Med izgradnjo cerkve se je zgodila huda nesreča. Štirinajstega marca 1966 se je med gradbenimi deli podrla cerkvena kupola, pri čemer je življenje izgubilo osem ljudi. Pozneje je bil žrtvam na trati pred božjim hramom postavljen spomenik, na katerem so vklesana njihova imena. Načrte za cerkev Svete Trojice je že leta 1946 naredil Plečnikov asistent inž. arh. Janez Valentinčič, univ. prof., iz Ljubljane. Toda oblast ni hotela izdati gradbenega dovoljenja, zaplenila je celo ves material za novo cerkev in zaprla župnika in cerkvene odbornike. Ker cerkve niso smeli zidati, so si verniki leta 1950 postavili leseno, ta je služila za redno bogoslužje kar 17 let.

Odranci se prvič omenjajo davnega leta 1322.

Odranci se danes ponašajo s cerkvijo Svete Trojice, z božjim služabnikom Alojzijem Kozarjem ml. in njegovimi knjigami ter s številnimi pridobitvami in osebami našega časa. Župnik je vsestransko dejaven in opravlja tudi službo generalnega vikarja v škofiji Murska Sobota. Hkrati je urednik koledarja Stopinje in revije Poti k Bogu.