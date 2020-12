Med epidemijo po ljubezen na splet

Spoznavni servis za samske

Kot razkrivajo na ona-on, se je obisk v času koronavirusa povečal za tretjino, vse več ljudi pa na spletu ne išče le avantur, temveč resno zvezo. Od marca do oktobra letos se je od portala poslovilo kar 970 novih parov. Raziskava Valicon 2020 je pokazala, da je portal uradno najboljši spoznavni servis za samske, ki ima več kot 185.000 uporabnikov, več kot 80.000 je aktivnih vsak mesec, doslej pa se je na tej strani od leta 2001 našlo več kot 25.000 parov. Lastnik podjetja VenetiCOM, ki je postavil največji portal za spletne zmenke v Sloveniji, je Luka Kogovšek.

Omejitve spodbudile selitev

Špela nikoli ni bila navdušena nad motorji, a sta letos z Alešem prevozila Sardinijo. FOTO: Osebni arhiv

Za obema je propadli zakon, z vsemi izkušnjami pa gradita novo ljubezen. FOTO: Osebni arhiv

Ne obupajte. Spoznavajte nove ljudi.

Da se lahko ljubezenska zgodba piše tudi v teh žalostnih časih, ko smo tako rekoč zaprti za vrati svojega doma, dokazujeta 47-letnain 50-letni, ki sta svojo ljubezen začela graditi prav v času, ko so objemi in tesnejši stiki najmanj nezaželeni. In če se ljubezen v živo ta trenutek zdi kilometre daleč, pa se nadvse intenzivno odvija na spletu. Aleš in Špela sta se namreč spoznala na portalu za zmenke ona-on.Kot nam je zaupala Špela, zaposlena v finančni službi na Arsu, ki se je tik pred karanteno iz radovednosti registrirala na portal, je za obema propadli zakon, a sta vseeno ohranila vero v ljubezen. Skupaj imata pet otrok, in medtem ko sta Aleševa sinova tako rekoč že odrasla, ima Špela doma študenta, srednješolca in osnovnošolko. Po tistem, ko se je Špeli na portalu, pri čemer se ni obremenjevala s tem, da želi najti partnerja, hotela se je namreč samo pogovarjati, oglasilo nekaj neprimernih snubcev, pa se je oglasil Aleš. Kot nam je zaupal, ga je pritegnila njena profilna fotografija, na kateri je sredi skoka na trampolinu v poletni obleki. »Pritegnili sta je njena vitalnost in igrivost,« pravi Aleš. Po tednu dopisovanja sta se srečala. »Srečala sva se ob živo rdeči vrtnici in si bila všeč na prvi pogled. Že po nekaj trenutkih sva ugotovila, da se v družbi drug drugega počutiva zelo lepo,« povzemata prvi zmenek. Sledil je drugi romantični zmenek in kmalu sta ugotovila, da je bilo le vprašanje časa, kdaj se bosta spoznala.V času, ko se je vse ustavilo, ko smo bili več doma, bilo je več prostega časa, sta se tudi več družila. Takrat smo se, pravi Špela, zelo povezali. Omejitve, ki so sledile izbruhu koronavirusa, sta tudi z zelo pozitivnim mišljenjem prebrodila s selitvami drug k drugemu. Špela se je iz Dolskega preselila v Ljubljano, medtem ko je Aleš Grosupeljčan, ki ima v Ljubljani mizarsko delavnico. »Med tednom smo tako v Ljubljani, ob vikendih pa običajno v Grosupljem,« pravi Špela.Aleš je zaprisežen motorist, in čeprav Špela nikoli ni bila pretirano navdušena nad motorji, se zdaj z Alešem z veseljem popelje naokoli. »Z motorjem sva letos poleti prevozila Sardinijo,« pojasni Špela, ki je Aleša, po naravi zmrzljivca, navdušila nad kopanjem v skoraj ledeni vodi. »Špela se zato, da ji požene kri po žilah, potopi v ledeno vodo, denimo v Kamniško Bistrico, ki ima tri stopinje Celzija. Zdaj to počnem tudi jaz,« pojasni. »Ne obupajte. Spoznavajte nove ljudi. Z vsako novo izkušnjo v partnerstvu spoznaš, kaj je dobro zate, in s tem si korak bližje svoji veliki ljubezni. Midva sva jo našla in veva, da je za vedno,« pravita v en glas v spodbudo vsem, ki še niso našli sorodne duše.