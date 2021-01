Med dramo v Desusu se je oglasila Pivčeva in napovedala tožbo

KPK ugotovil kršitev integritete

Glede na to, da je Aleksandra Pivec napovedala vložitev tožbe zoper ugotovitve, pojasnjujemo, da je Komisija v postopku, vodenem zoper Aleksandro Pivec, ugotovila kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK, in v dveh primerih kršitev prvega odstavka v povezavi s tretjim in petim odstavkom 30. člena ZIntPK, ki opredeljuje prepovedi in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril

Medtem ko se v državnem zboru (DZ) dogaja politična drama, saj je, je nekdanja predsednica Desusasama povzela izbrane izsledke preiskave protikorupcijske komisije (KPK), ki je pregledovala, kdo ji je plačal stroške nočitev v Izoli in v primeru Vina Kras, zaradi česar so ji lani po le nekaj mesecih predsedovanja v lastni stranki odrekli podporo. Dokumenta KPK ni razkrila, je pa več o tem – ugotovljene so bile kršitve integritete (več o tem v nadaljevanju) – razkrila protikorupcijska komisija.Pivčeva, ki naj bi ustanavljala lastno stranko, je javnost obvestila, da KPK ni odkril kršitev. »Preiskava Komisije za preprečevanje korupcije je na podlagi dokazil in pojasnil v drugem osnutku poročila ugotovila, da sem stroške nočitev v Hotelu Marina v Izoli v celoti poravnala sama. Kljub temu, KPK zavrača, da bi to nesporno dejstvo, ki ga je pri preiskavi sama ugotovila, vključila v izrek svojih ugotovitev. KPK je pri preiskavi primerov, ki so me tri mesece z negativnim medijskim poročanjem diskreditirali ugotovila, da iz tega naslova nisem pridobila nobenih koristi,« piše (nelektorirano). »Ob tem je najbolj zanimivo, da sta obrazložitev ugotovitev in sam izrek KPK v nasprotju in to na račun ustavno zajamčenih osebnostnih pravic slehernega posameznika. Zato bom prav z namenom zaščite ustavnih pravic v zakonskem roku vložila tožbo.«Glede na to, da je Pivčeva razkrila dele osnutka, smo KPK prosili za celotni dokument, a so nas zavrnili, saj da komisija ne sme »razkrivati dejanskega stanja, ki ga je ugotovila v postopku in je zapisano v ugotovitvah. Komisijo pri tem izrecno omejujejo določbe šestega in sedmega odstavka 11. člena ZIntPK. Trenutno namreč še teče rok, v katerem lahko obravnavana oseba vloži zahtevo za upravni spor zoper ugotovitve. V povezavi z navedbami v sporočilu, ki ga je o ugotovitvah Komisije objavila Aleksandra Pivec, lahko pojasnimo, da gre za selektivno podajanje informacij glede Ugotovitev Komisije, ki ne odražajo celovitega dejanskega stanja. Zanikamo navedbe, da bi si bila izrek in obrazložitev ugotovitev v nasprotju..«Več informacij KPK ni posredoval. So pa zapisali, da »navedeno ne predstavlja nikakršnih zadržkov, da ugotovitve o konkretnem primeru javno objavi Aleksandra Pivec sama«.Pivčevo smo pozvali, da nam posreduje dokument v celoti. Ko njen odziv prejmemo, ga bomo objavili.