Med čistilno akcijo našli nepričakovano: Očitno so Pepelke imele žur (FOTO)

V mnogih mestih po Sloveniji so v soboto potekale čistilne akcije. Vreče in rokavice so kljub slabemu vremenu v roke vzeli tudi Mariborčani z županom Sašo Arsenovičem na čelu, ki je na facebooku zapisal, da so nabrali kar 3680 kilogramov odpadkov.

»Žal bi ta številka ob lepšem vremenu in več sodelujočih bila najverjetneje dvojna. Odpravimo se v naravo, odpravimo se v okolico svojih domov in poskrbimo za odpadke. Naslednjo soboto nas čaka čistilna akcija v mestnih četrtih, zato vas vabimo, da se pridružite! Povabite prijatelje, pojdite na sprehod z družino, vzemite vrečke in poberite odpadke, ki jih najdete.«

Ob zapis je pripel tudi fotografije akcije in ob eni se nam je prav posebej ustavil pogled. Ob neki ograji so našli kup čevljev z visoko peto, ki vsekakor niso sodili na odpad. Nekdo se je celo pošalil in ob fotografijo zapisal, da so očitno imele na tem mestu žur Pepelke.