Mavrični filmčki so šolarjem lahko v ponos

Robi Erjavec se z veseljem odzove in sodeluje. FOTO: S-FACTOR 2021

Največja nagrada

Za inkluzijo vseh otrok

Prva nagrada v Slovenj Gradec

Kauzer in nogometaši V sklopu projekta so učenci OŠ Milke Šobar – Nataše izdelovali tudi prav posebne mavrične broške iz gline. S prostovoljnim prispevkom zanje so projekt in delo otrok ter njihovih mentorjev podprli mnogi, tudi znani obrazi, na primer kajakaš na divjih vodah Peter Kauzer in nogometaši NK Maribor, odzvala pa so se mnoga lokalna društva in javne ustanove oziroma zaposleni v njih.

Čista iskrenost, ki je ni več "Z veseljem sodelujem pri takih projektih, ti otroci so pravi srčki. Predvsem imajo ogromno talentov, v njih pa je obilo tiste čiste iskrenosti, ki manjka v današnji družbi. Lepo je sodelovati z njimi. To, kar delam z njimi, pa sploh ni delo, ampak čisto uživanje," je po novi sezoni povedal iskrivi Robi Erjavec, ki ga poznamo s POP TV, je pa tudi gonilna sila portala DolenjskaNews.

Vsi videi te sezone in tudi prejšnjih sezon so na ogled na spletni strani festivala http://sfactor.splet.arnes.si

Vsi drugačni, vsi enakopravni. Tako bi lahko zapisali po uspešni sezoni S-Factor, mednarodnega festivala kratkih videov, ki so jih ustvarile in v katerih nastopajo osebe s posebnimi potrebami.»Ideja prihaja iz mednarodnega projekta S-Factor Into Eurovision 2015, v katerem je črnomaljska OŠ Milke Šobar – Nataše z glasbenim videom Bass dosegla 2. mesto. S projektom so promovirali koncept S-Factorja kot šova talentov za osebe s posebnimi potrebami. Želja organizatorjev je bila, da bi se ideja angleške šolske prireditve – vključevanje oseb s posebnimi potrebami skozi nastopanje, glasbo in video – kot primer dobre prakse razširila po vsej Evropi. Na OŠ Milke Šobar – Nataše smo se odločili, da bomo prireditev organizirali tudi v Sloveniji, in sicer za kategorijo videov, v katerih sodelujejo učenci s posebnimi potrebami. Zato smo prvi dve leti festival imenovali Video S-Factor. Ohranili smo sodelovanje z nekaterimi ustanovami iz tujine iz prvotnega projekta, ki vsa leta sodelujejo tudi v našem S-Factorju. Tako smo že v šolskem letu 2015/16 organizirali projekt Video S-Factor na mednarodni ravni. Da je bila naša odločitev pravilna, je pokazal dober odziv šol iz Slovenije in tujine, pohvale sodelujočih in medijska pokritost dogodka, zato smo se odločili, da nadaljujemo tudi v naslednjih letih,« nam pove, vodja projekta S-Factor na OŠ Milke Šobar-Nataše Črnomelj.Videi naše šole že nekaj let nastajajo pod mentorstvom učiteljice likovne umetnosti, sodelujočih pa je običajno več, saj moči združimo učitelji s smislom za estetiko, glasbo, znanjem s področja videovsebin, snemanja glasbe.»Vsako leto, ko naša šola organizira mednarodni festival videov, prinaša nam kot organizatorjem tako velikega projekta seveda veliko dela, saj je to za nas ogromen organizacijski, logistični in finančni zalogaj. Vendar prinaša tudi veliko pričakovanja, prijetne napetosti, ki se stopnjuje od jeseni, ko sprejemamo prijave šol, zimskih mesecev, ko izobražujemo mentorje videov, do spomladanskih, ko na šolah snemajo, montirajo in zaključujejo svoje filmčke. Najlepše je seveda, ko vidimo, da učenci uživajo, se prelevijo v vloge igralcev, pevcev, glasbenikov, snemalcev … Veliko nam povejo tudi spremna besedila videov in odzivi šol, iz katerih izvemo, da ponekod cele šole živijo za ta projekt, da prek videov in sodelovanja v S-Factorju šole in učenci s posebnimi potrebami postajajo prepoznavni v lokalni skupnosti in širše, kar je tudi eden izmed glavnih ciljev našega projekta. Učenci so na svoje vloge v videih ponosni in si jih z veseljem večkrat ogledajo in pokažejo drugim,« dodaja sogovornica.Na zaključni prireditvi so razglasili in nagradili najboljše in podelili številne nagrade. Prvo mesto v absolutni konkurenci je osvojila tretja OŠ Slovenj Gradec z videom Mavrica upanja/Rainbow of hope, 2. mesto je pripadlo domačinom, OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj, ki so navdušili javnost in strokovno žirijo z videom Naredimo mavrico/ Let's make a rainbow, na 3. se je uvrstil video Kadar dež poljubi sonce/When rain kisses the sun – OŠ Minke Namestnik Sonje iz Slovenske Bistrice, 4. pa je zasedla OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto z videom Nasmeh barv/A smile of the colours.Po izboru učencev je bil najboljši video Mavrica upanja (Tretja OŠ Slovenj Gradec). Zahtevno delo je imela tudi 9-članska strokovna žirija, ki so jo sestavljali:, urednik, glasbenik, režiser in rotarijec,, filmska scenaristka, režiserka, producentka, pedagoginja,, predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije,, direktorica KC Semič,, akademski slikar, samostojni ustvarjalec na področju kulture,, profesorica defektologije, visokošolska učiteljica na PeF Ljubljana,, kreativni direktor organizacije Momentum World, dr., predsednica Zveze Sožitje – zveze društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, in, študent 2. letnika Višje strokovne šole Novo mesto, smer medijska produkcija.Strokovna žirija je odločila, da so si nagrade po posameznih kategorijah prislužili še: OŠ Voštarnica Zadar za najbolj inkluziven video (Tvoje boje/Your colours), OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje za najbolj mavričen video (Otroci mavrice/Children of the rainbow), Center Janeza Levca Ljubljana, območna enota Levstikov trg, za najbolj umetniški video (Najljubše barve/Favourite colours). Posebno nagrado žirije za najbolj izpoveden video pa je prejela OŠ Stanka Vraza Ormož (Pravljica o mavričnih ljudeh/A fairytale about rainbow people).Letos se je prijavilo 19 šol iz Slovenije in tujine. Šoli iz Srbije videa žal ni uspelo pripraviti zaradi ukrepov v zvezi s koronavirusom (v šolo so se vrnili šele v začetku maja), so pa vseeno sodelovali pri glasovanju za najboljše videe. Nastalo je torej 18 čudovitih mavričnih videov.