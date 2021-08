Maturanti prišli s Krfa, vedno več je pozitivnih, v karanteno 600 oseb

Nedavno se je skoraj 200 slovenskih maturantov vrnilo z otoka Krf, kjer so se zabavali na maturantskem izletu. Že takrat smo poročali, da so jih zadržali na letališču zaradi anonimne prijave. Inšpektorji so preverjali njihove teste in jih po dveh urah izpustili domov. Zdaj pa prihajajo informacije, da je več deset maturantov okuženih. V testiranjih ta vikend so potrdili 37 okuženih maturantov. Kot so poročali v oddaji 24ur naj bi po besedah predstavnikov NIJZ to pomenilo kar 600 oseb, ki bodo morale v karanteno. Torej stikov, s katerimi so bili ti maturanti v zadnjem tednu dni.NIJZ pa ob tem udeležence maturantskega izleta in njihove starše prosi, da upoštevajo navodila in ostanejo v karanteni, da ne bi prišlo do nadaljnjega širjenja okužb.V 1397 PCR testih, ki so jih v soboto opravili pri nas, so potrdili 244 okužb z novim koronavirusom.