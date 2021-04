Maturanti danes po svoj odmerek, na prednosti listi nova skupina

K splošni maturi je po zadnjih podatkih prijavljenih 7.180 kandidatov, k poklicni pa 10.623.

Na vrsti tudi starejši od 50 let

Maturanti so še pred maturo danes dočakali svoj »dan C«. Tisti, ki so se za to določili, se lahko namreč danes cepijo proti covidu 19. Cepili jih bodo s cepivom Astrazenece, mlajše od 18 let pa s cepivom proizvajalcev Pfizer in Biontech, ki je registrirano za osebe, stare 16 let in več.Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) so pripravili 2.625 odmerkov za maturante in zaposlene, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature. Med njimi je 47 naročil za cepljenje mlajših od 18 let. Koliko maturantov se bo danes dejansko cepilo, sicer ni znano, saj v nekaterih cepilnih centrih lahko imajo še kakšne zaloge cepiva Astrazenece.Vodja svetovalne skupine za covid 19je v ponedeljek na novinarski konferenci dejala, če se maturanti ne bodo odločili za cepljenje v petek, dodatnega termina za cepljenje v spomladanskem delu ne načrtujejo.Maturante je vlada v prenovljeni strategiji uvrstila med prednostne skupine, da ne bi bili zaradi možnosti okužbe z novim koronavirusom še dodatno v stresu in bi se lahko v miru pripravljali na zrelostni izpit.Po posodobljeni strategiji pa je vlada v prednostno skupino zdaj dodala tudi starejše od 50 let, zaposlene v vzgoji in izobraževanju, ki še niso bili cepljeni, in zaposlene pri upravljavcih kritične infrastrukture v skladu z zakonodajo s tega področja.Kot prednostne skupine za cepljenje so opredeljeni tudi zaposleni v sektorjih farmacevtske industrije in farmacevtske veletrgovske dejavnosti ter drugi zaposleni, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje države, zaposleni in prostovoljci v organizacijah in združenjih, ki nudijo neposredno pomoč kroničnim bolnikom, odvisnim od drog, in drugim ranljivim skupinam ter drugo prebivalstvo po vrstnem redu prijav.