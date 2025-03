Matjaž Nemec pokazal mišičaste noge, to je razlog (FOTO)

Od leta 2012 vsako leto 21. marca obeležujemo svetovni dan Downovega sindroma, kromosomske motnje, ki jo povzroči dodaten, 21. kromosom. Ravno zato so za datum svetovnega dneva Downovega sindroma tudi izbrali 21. dan tretjega meseca.

Bolezen pogosto spremljajo srčna obolenja, dihalne motnje, imunske, hormonske in encimske motnje, je poimenovana po britanskem zdravniku Johnu Langdonu Downu, ki je leta 1866 ta sindrom prvi opisal.

Na današnji dan mnogi izrazijo solidarnost z obolelimi tako, da obujejo pisane nogavice, še bolje pa dve različni nogavici. S tem pokažejo, da sprejemajo drugačnost, ne ujemajoči nogavici pa sta tudi odlična priložnost za pogovor in ozaveščanje o Downovem sindromu, saj se bo zagotovo našel kdo, ki vas bo vprašal, zakaj ste ju obuli.

Med tistimi, ki so se na ta način odločili obeležiti svetovni dan Downovega sindroma je tudi evropski poslanec Matjaž Nemec, ki je fotografijo različnih nogavic, ki razkriva tudi njegova natrenirana meča, s sledilci delil tudi na družabnem omrežju in pripisal: »Gre za dan, ko v ospredje stopijo vrednote ozaveščanja, podpore in spoštovanja različnosti. Bodimo glasniki strpnosti in sprejemanja različnosti ter to tudi ponosno pokažimo.«