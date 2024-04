Han je pred zahtevno nalogo, že v torek z oči v oči z Golobom

Po maratonskem sobotnem volilnem kongresu SD zaradi zapletov čakajo še volitve v dva organa stranke. Predsednik Matjaž Han pa je pred zahtevno nalogo konsolidacije SD in pomiritve nezadovoljnih z njegovo izvolitvijo. »Verjamem, da smo zmožni stranko narediti močno,« pravi. Že v torek se bo sestal s poslanci, prav tako s premierjem Robertom Golobom.

Sobotni kongres, ki je SD prinesel novo vodstvo, formalno še ni zaključen. Zaradi zapletov pri štetju glasov in glasovnicah za moške člane predsedstva v drugem krogu glasovanja mora namreč stranka še vedno izvoliti sedem članov predsedstva in enega člana nadzornega odbora. O tem, kako bodo kongres, ki so ga po 16 urah v noči na nedeljo prekinili, vendarle izpeljali do konca, v stranki še potekajo pogovori. Na mizi pa sta za zdaj dva scenarija, bodisi volitve omenjenih članov v živo bodisi digitalno, je danes pojasnil Han.

A kot je zatrdil, je v predsedstvo že zdaj imenovanih dovolj članov, da lahko brez težav sprejemajo potrebne odločitve. Po njegovih besedah tudi niso pod vprašajem rezultati volitev na ostale vodstvene funkcije v stranki. »Mi se gremo res pravo demokracijo in prave volitve. Mogoče si včasih zaradi zahtevnega poslovnika in statuta malo zakompliciramo življenje, ampak takšni smo,« je dejal.

Novega prvaka SD po kongresu čaka tudi poenotenje stranke in umirjanje nezadovoljstva dela članstva, ki Hanu zameri vstop v tekmo za predsednika SD le dan pred kongresom in v njegovi izvolitvi vidi dokaz, da bo stranka nadaljevala s starimi praksami, zaradi katerih je stranka pristala na izrednem kongresu.

»Na vsakih volitvah je seveda pri tistih, ki so dali glas drugemu, ki ni dobil večine, lahko nekaj nezadovoljstva,« odgovarja Han in dodaja, da je morda lahko član »stare ekipe« zgolj po letih, a da je to prva funkcija v stranki, za katero je kandidiral. »So pa bili nekateri tudi v dosedanji ekipi podpredsedniki,« je poudaril in se s tem med drugim obregnil ob aktualnega vodjo poslanske skupine in svojega protikandidata na kongresu Janija Prednika, ki je bil do Hana v soboto kritičen.

Zagotavlja pa, da kritične glasove sliši.»Verjamem, da smo zmožni z dobrim pogovorom in razdelitvijo nalog stranko narediti močno,« je ambiciozen Han. Že v torek se bo tako sestal s poslansko skupino. »Imam enak odnos z vsemi poslanci, kot sem ga imel pred petkom,« je zatrdil Han.

Han se bo sicer v torek sestal tudi s predsednikom vlade Robertom Golobom. »Pogovarjala se bova o sodelovanju, verjemite mi, tukaj izkušnje imam,« je zatrdil. Ob tem je sicer pričakovati tudi pogovor o podpredsedniškem mestu v vladi. Han zatrjuje, da bo v primeru, da mu bo to ponujeno, takšno ponudbo zavrnil, saj da naj ima vlada vsaj eno podpredsednico. Sedaj to funkcijo zaseda njegova predhodnica na čelu SD, zunanja ministrica Tanja Fajon, to mesto bi lahko zasedla tudi podpredsednica SD in pravosodna ministrica Andreja Katič.

Sicer pa bo ena prvih Hanovih nalog stranko popeljati na evropske volitve, pri čemer imajo po njegovih besedah velik del strankine kandidatne liste že zaprt, potrjevali pa jo bodo na volilni konvenciji 25. aprila. Sam pa bo pri tem zagovarjal dogovor, da kot nosilec na njej nastopi sedanji evropski poslanec Matjaž Nemec, evropski poslanec Milan Brglez pa na lastno željo na zadnjem mestu na listi. O rezultatu, na katerega ciljajo, pa je dejal: »Če bi me vprašali pred dvema mesecema, bi rekel, da ne bomo dobili pol poslanca. Od danes sem bistveno bolj ambiciozen, a ne preambiciozen. Pričakujem enega, če dobimo dva, bomo pa vriskali od sreče.«