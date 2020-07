Matic poziva starše: pošljite mi, da narišemo nasmeh otrokom

Odločil sem se, da bom svoje nabiranje spremljal in objavljal dnevno. Sem Matic Omerza in se zavezujem, da so vse slikice in albumi namenjeni izključno za otroke. Nakup albumov bom financiral sam. Obdaritev otrok z albumi in slikicami bo dokumentirano in legitimno.

Naslov za pošiljanje sličic

Matic Omerza

Gaberke 257

3325 Šoštanj



In naredimo skupaj en velik nasmeh otrokom. Iz srca se vam že vnaprej zahvaljujem za pomoč.

Verjetno ni nikogar med nami, ki ne bi vsaj enkrat v svojem življenju bil zbiratelj. Pa naj si gre za znamke, razglednice ali sličice. Morda celo kamenčke s plaže.Sploh med otroki je tovrstno zbiranje sila popularno. V poletju 2020 jim je tako najboljši sosed pripravil zanimiv album, ki je hkrati poučen. Otroci se ob zbiranju (seveda sličice starši dobijo le ob nakupih v Mercatorju) veliko naučijo o morskem svetu. Rozi, Živa in Hugo pa so njihovi spremljevalci skozi album.Za lepo gesto se je odločilin k sodelovanju poziva vse slovenske starše. Od njih prosi le "odvečne" sličice, ki jih imajo doma. Takole je zapisal: »Pozdravljeni! Sem Matic Omerza. Odločil sem se, da bom zbiral sličice,"Veseli valovi" za otroke v bolnišnicah. Nekako mi je že uspelo zbrati 10 albumov s pomočjo prijateljev. Zdaj se obračam na vas, če imate mogoče kaj viška sličic in ste jih pripravljeni darovati, bom zelo vesel, kot tudi otroci vam bodo zelo hvaležni. Nekako bi rad vsaj malo prispeval k dobrodelnosti zato bom tudi financiral vse albume, kolikor jih bo potrebno kupiti in upam, da bo ta številka mnogo višja kot sedaj. Zato vas vse zelo lepo naprošam, če jih imate kaj viška in vam jih ni težko podariti, da mi jih pošljete.«