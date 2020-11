Matic čarobno kocko reši v 7 sekundah

Letos v Madžarskem kulturnem inštitutu ob prazniku madžarskega dneva znanosti ne bodo padali rekordi v reševanju rubikove kocke, kot so to v preteklosti na njihovih zdaj že skoraj tradicionalnih dvodnevnih mednarodnih tekmovanjih Ljubljana Open, ki jih že od leta 2016 prirejajo skupaj z Rubik klubom.»Smo pa v sodelovanju z Nikom Škrlecem in Maticem Omulcem ob tej priložnosti za vse ljubitelje te mehanske uganke pripravili nekaj posebnega,« so sporočili iz omenjenega inštituta. Koristen pripomočekSlogan letošnjega praznika madžarskega dneva znanosti je Znanost, ki oblikuje prihodnost in v tej luči bomo tokrat predstavili ...