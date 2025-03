V soboto, 8. marca, bo mednarodni dan žena, že v ponedeljek, 10. marca, pa pridejo na svoj račun še možje – mučeniki. Nemara najlepše znajo ta dan proslaviti v Sevnici. »Začela sva s tedanjim gostilničarjem in prijateljem Petrom Vrtovškom, češ, zakaj tudi moški ne bi imeli svojega dne. Predse sva položila svoje salame ter ugotavljala, čigava je lepša in boljša,« se je prvega tekmovanja spominjal Sevničan Rudi Mlinarič, ki so ga gostje v gostilni Vrtovšek razglasili za prvega zmagovalca. 150 SALAM LANIje bil rekord. In od takrat gre sevniška salamijada le še naprej ... Vse do danes, ko bo v p...