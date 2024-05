Veliki finale slovenskih salamiad so tokrat gostili na dvorcu Visoko. Bila je to že 28. salamiada. Slikovita Poljanska dolina je v soboto dišala – od dela in salam. Marljive kmečke roke, ki so v okolici dvorca Visoko – njegov zadnji lastnik je bil Ivan Tavčar – grabile travo, so imele tokrat prav poseben privilegij, saj so jim čas krajšali tudi zvoki Poljanskih godcev. Domači godci so namreč s svojimi vižami povezovali dogodek, ki je prerasel v pravo slovensko značilnost. Najboljši letošnji proizvajalci salam prihajajo večinoma z dolenjskega konca.Najboljši trije (z desne): Matevž Fabjan, Boš...