Matejev torpedo popolno brazdo reže (FOTO)

Ni minilo niti pol ure, odkar je 32-letni Matej Sinic, magister in inženir strojništva iz Puževcev na Goričkem, prišel iz službe, dela v razvojnem oddelku družbe Var, že se je v svojem delovnem kombinezonu in z orodjem v rokah sklanjal med traktorjem (torpedo 75) in hidravličnim priključkom.

V hali na poljedelski kmetiji, na kateri skupaj z očetom Jožetom obdelujeta 30 hektarjev zemlje, je že vse nared, da stroja pod streho preždita prihajajočo zimo.

Tako so videti zmagovalne brazde!

To leto sta svoje poslanstvo dobro opravila. Sovaščan nogometnega reprezentanta Erika Janže je postal še enkrat več, in to že sedmič, državni prvak v tekmovalnem oranju s plugom krajnikom. Na svetovnem prvenstvu na Češkem pa je bil potem deveti, in tako znova spomnil, da sodi med deset najboljših oračev na svetu.

Med elito

Po koncu tekmovalne sezone sledi konzerviranje stroja do poletja, ko se po žetvi ječmena in pšenice neuradno začne sezona v tekmovalnem oranju. Matej je leta 2010 kupil ta tekmovalni plug, zanj je dal vse svoje takratne prihranke. Nekaj so prispevali starši.

Skupaj z očetom, ki je njegov mentor, trener, mehanik, pomočnik in še kaj, sta plug dodobra nadgradila. To je bilo nujno, saj na tekmovanju v oranju šteje sleherna podrobnost. Če osnovni nov tekmovalni plug stane okoli 10 tisočakov, je Matejev napredni stroj zanj neprecenljiv.

70. SP v oranju je potekalo na Češkem.

Matej Sinic je mojster tekmovalnega oranja.

Prvo tekmovalno brazdo je zoral 2007. leta pod budnim očesom očeta, ki bdi nad njegovimi treningi še danes. To so dodatne oči, zaradi katerih je bila brazda na zadnjem državnem prvenstvu v Rakičanu, kjer je Puževčan spet pometel s konkurenco, skoraj popolna. Dijaki tamkajšnje biotehnične šole, ki se trudijo iti po njegovih stopinjah, ga imajo za svojega idola. Sinic je obiskoval soboško gimnazijo, nato mariborsko fakulteto za strojništvo.

Pred državnim tekmovanjem se je Matej v deželi vojaka Švejka na 70. svetovnem prvenstvu uvrstil v elitno deseterico. Najboljšo uvrstitev, četrto mesto, je dosegel leta 2014 v Franciji. Letos so se merili orači iz 26 držav, tudi iz Avstralije, Kanade in Kenije. V obeh kategorijah se je oralo na dveh parcelah, na požeti njivi (strnišču) in travniku (ledini). Svetovno prvenstvo je organizirano, kakor pritiče svetovnim prvenstvom: z odprtjem in slavnostno večerjo, povorko traktorjev in mašo za tekmovalce, javnim žrebom startnih številk, uradnimi treningi, tehničnimi pregledi traktorjev in plugov.

Traktor torpedo 75, po licenci Deutz Fahr, še v nekdanji Jugoslaviji izdelan na Reki, je tako kakor dvobrazdni plug sestavljen za tekmovanja. FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv

V dveh tekmovalnih dneh se je nato štela vsaka podrobnost v tej prvinski operaciji poljedelstva. Vsakega tekmovalca in vsako brazdo ocenijo po 12 parametrih. To je, denimo, točno določena globina brazde, enakomerno zaorana parcela, linija oranja … Upoštevati pa je treba še številna druga pravila. Eno je to, da se med oranjem plug krajnik (priključek) lahko vleče le na treh kolesih. Ter da imajo tudi v tem športu velesile pogosto pomembno pomoč sodnikov.

Marjan Kardinar, že vrsto desetletij alfa in omega slovenskega tekmovalnega oranja in član svetovne organizacije oračev iz Slovenije, je Sinicema v veliko oporo.

Države, ki so stalno v svetovnem vrhu, so Avstrija, Anglija in Irska. Toda njihovi tekmovalci so na Češkem preživeli ves mesec. Med treningom so dodobra spoznali vse pasti tekmovališča. To, kako razgibane so lahko parcele, kakšna je prst, kaj prinašajo vremenske razmere in še kaj. Vse te podatke so potem računalniško obdelovali.

Z ladjo v Ameriko

Matej si vsega tega ni mogel privoščiti. Vse je namreč povezano s stroški in denarjem. Denimo: tokrat so njegov traktor in plug na tekmovališče v bližino Prage dostavili s tovornjakom. Pred šestimi leti, ko se je udeležil prvenstva v Ameriki, pa so torpedo in plug naložili v kontejner in z ladjo poslali čez Atlantik. Poldrugi mesec je tovor plul čez ocean, kar je pomenilo, da je Matej tisto leto ostal skoraj brez treninga v Sloveniji. Ker so bile cene prevozov astronomske, je slovenska ekipa za pot nazaj raje izbrala daljšo, a cenejšo varianto. Zato sta traktor in plug nazaj na staro celino potovala skoraj tri mesece.

Prihodnje leto logistika ne bi smela povzročati problemov. Najboljši orači na svetu se bodo za naslov prvaka pomerili na Hrvaškem, v Osijeku. Tja bo seveda potoval tudi prekmurski orač, v kategoriji obračalnih plugov pa eden najboljših na svetu, Dolenjec Igor Pate. Matej ne skriva, da je čas, da končno dobi medaljo.