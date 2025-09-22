  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

EDEN NAJBOLJŠIH ORAČEV NA SVETU

Matejev torpedo popolno brazdo reže (FOTO)

Na Goričkem imajo enega najboljših oračev na svetu. Mateja Sinica imajo dijaki biotehnične šole že za idola.
Oče Jože je Matejev mentor, trener, mehanik, pomočnik in še kaj povrhu. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Oče Jože je Matejev mentor, trener, mehanik, pomočnik in še kaj povrhu. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Tako so videti zmagovalne brazde!

Tako so videti zmagovalne brazde!

Matej Sinic je mojster tekmovalnega oranja.

Matej Sinic je mojster tekmovalnega oranja.

Traktor torpedo 75, po licenci Deutz Fahr, še v nekdanji Jugoslaviji izdelan na Reki, je tako kakor dvobrazdni plug sestavljen za tekmovanja. FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv

Traktor torpedo 75, po licenci Deutz Fahr, še v nekdanji Jugoslaviji izdelan na Reki, je tako kakor dvobrazdni plug sestavljen za tekmovanja. FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv

Marjan Kardinar, že vrsto desetletij alfa in omega slovenskega tekmovalnega oranja in član svetovne organizacije oračev iz Slovenije, je Sinicema v veliko oporo.

Marjan Kardinar, že vrsto desetletij alfa in omega slovenskega tekmovalnega oranja in član svetovne organizacije oračev iz Slovenije, je Sinicema v veliko oporo.

Oče Jože je Matejev mentor, trener, mehanik, pomočnik in še kaj povrhu. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv
Tako so videti zmagovalne brazde!
Matej Sinic je mojster tekmovalnega oranja.
Traktor torpedo 75, po licenci Deutz Fahr, še v nekdanji Jugoslaviji izdelan na Reki, je tako kakor dvobrazdni plug sestavljen za tekmovanja. FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv
Marjan Kardinar, že vrsto desetletij alfa in omega slovenskega tekmovalnega oranja in član svetovne organizacije oračev iz Slovenije, je Sinicema v veliko oporo.
Andrej Bedek
 22. 9. 2025 | 12:45
A+A-

Ni minilo niti pol ure, odkar je 32-letni Matej Sinic, magister in inženir strojništva iz Puževcev na Goričkem, prišel iz službe, dela v razvojnem oddelku družbe Var, že se je v svojem delovnem kombinezonu in z orodjem v rokah sklanjal med traktorjem (torpedo 75) in hidravličnim priključkom.

V hali na poljedelski kmetiji, na kateri skupaj z očetom Jožetom obdelujeta 30 hektarjev zemlje, je že vse nared, da stroja pod streho preždita prihajajočo zimo.

Tako so videti zmagovalne brazde!
Tako so videti zmagovalne brazde!

To leto sta svoje poslanstvo dobro opravila. Sovaščan nogometnega reprezentanta Erika Janže je postal še enkrat več, in to že sedmič, državni prvak v tekmovalnem oranju s plugom krajnikom. Na svetovnem prvenstvu na Češkem pa je bil potem deveti, in tako znova spomnil, da sodi med deset najboljših oračev na svetu.

Med elito

Po koncu tekmovalne sezone sledi konzerviranje stroja do poletja, ko se po žetvi ječmena in pšenice neuradno začne sezona v tekmovalnem oranju. Matej je leta 2010 kupil ta tekmovalni plug, zanj je dal vse svoje takratne prihranke. Nekaj so prispevali starši.

Skupaj z očetom, ki je njegov mentor, trener, mehanik, pomočnik in še kaj, sta plug dodobra nadgradila. To je bilo nujno, saj na tekmovanju v oranju šteje sleherna podrobnost. Če osnovni nov tekmovalni plug stane okoli 10 tisočakov, je Matejev napredni stroj zanj neprecenljiv.

70. SP v oranju je potekalo na Češkem.

Matej Sinic je mojster tekmovalnega oranja.
Matej Sinic je mojster tekmovalnega oranja.

Prvo tekmovalno brazdo je zoral 2007. leta pod budnim očesom očeta, ki bdi nad njegovimi treningi še danes. To so dodatne oči, zaradi katerih je bila brazda na zadnjem državnem prvenstvu v Rakičanu, kjer je Puževčan spet pometel s konkurenco, skoraj popolna. Dijaki tamkajšnje biotehnične šole, ki se trudijo iti po njegovih stopinjah, ga imajo za svojega idola. Sinic je obiskoval soboško gimnazijo, nato mariborsko fakulteto za strojništvo.

Pred državnim tekmovanjem se je Matej v deželi vojaka Švejka na 70. svetovnem prvenstvu uvrstil v elitno deseterico. Najboljšo uvrstitev, četrto mesto, je dosegel leta 2014 v Franciji. Letos so se merili orači iz 26 držav, tudi iz Avstralije, Kanade in Kenije. V obeh kategorijah se je oralo na dveh parcelah, na požeti njivi (strnišču) in travniku (ledini). Svetovno prvenstvo je organizirano, kakor pritiče svetovnim prvenstvom: z odprtjem in slavnostno večerjo, povorko traktorjev in mašo za tekmovalce, javnim žrebom startnih številk, uradnimi treningi, tehničnimi pregledi traktorjev in plugov.

Traktor torpedo 75, po licenci Deutz Fahr, še v nekdanji Jugoslaviji izdelan na Reki, je tako kakor dvobrazdni plug sestavljen za tekmovanja. FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv
Traktor torpedo 75, po licenci Deutz Fahr, še v nekdanji Jugoslaviji izdelan na Reki, je tako kakor dvobrazdni plug sestavljen za tekmovanja. FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv

V dveh tekmovalnih dneh se je nato štela vsaka podrobnost v tej prvinski operaciji poljedelstva. Vsakega tekmovalca in vsako brazdo ocenijo po 12 parametrih. To je, denimo, točno določena globina brazde, enakomerno zaorana parcela, linija oranja … Upoštevati pa je treba še številna druga pravila. Eno je to, da se med oranjem plug krajnik (priključek) lahko vleče le na treh kolesih. Ter da imajo tudi v tem športu velesile pogosto pomembno pomoč sodnikov.

Marjan Kardinar, že vrsto desetletij alfa in omega slovenskega tekmovalnega oranja in član svetovne organizacije oračev iz Slovenije, je Sinicema v veliko oporo.
Marjan Kardinar, že vrsto desetletij alfa in omega slovenskega tekmovalnega oranja in član svetovne organizacije oračev iz Slovenije, je Sinicema v veliko oporo.

Države, ki so stalno v svetovnem vrhu, so Avstrija, Anglija in Irska. Toda njihovi tekmovalci so na Češkem preživeli ves mesec. Med treningom so dodobra spoznali vse pasti tekmovališča. To, kako razgibane so lahko parcele, kakšna je prst, kaj prinašajo vremenske razmere in še kaj. Vse te podatke so potem računalniško obdelovali.

Z ladjo v Ameriko

Matej si vsega tega ni mogel privoščiti. Vse je namreč povezano s stroški in denarjem. Denimo: tokrat so njegov traktor in plug na tekmovališče v bližino Prage dostavili s tovornjakom. Pred šestimi leti, ko se je udeležil prvenstva v Ameriki, pa so torpedo in plug naložili v kontejner in z ladjo poslali čez Atlantik. Poldrugi mesec je tovor plul čez ocean, kar je pomenilo, da je Matej tisto leto ostal skoraj brez treninga v Sloveniji. Ker so bile cene prevozov astronomske, je slovenska ekipa za pot nazaj raje izbrala daljšo, a cenejšo varianto. Zato sta traktor in plug nazaj na staro celino potovala skoraj tri mesece.

Prihodnje leto logistika ne bi smela povzročati problemov. Najboljši orači na svetu se bodo za naslov prvaka pomerili na Hrvaškem, v Osijeku. Tja bo seveda potoval tudi prekmurski orač, v kategoriji obračalnih plugov pa eden najboljših na svetu, Dolenjec Igor Pate. Matej ne skriva, da je čas, da končno dobi medaljo.

Tekmovalci iz Anglije in Irske so na Češkem preživeli ves mesec in dodobra spoznali vse pasti tekmovališča.

Več iz teme

Mateja Sinicaoračoranjetraktorsvetovno prvenstvoocenjevanjeGoričko
ZADNJE NOVICE
13:00
Premium
Suzy
ODGOVORNI STARŠI

Odgovorni starši: zdravje se začne v kuhinji (Suzy)

Otroci se največ naučijo z vzorom, odnos do hrane pri tem ni izjema.
22. 9. 2025 | 13:00
12:45
Novice  |  Slovenija
EDEN NAJBOLJŠIH ORAČEV NA SVETU

Matejev torpedo popolno brazdo reže (FOTO)

Na Goričkem imajo enega najboljših oračev na svetu. Mateja Sinica imajo dijaki biotehnične šole že za idola.
Andrej Bedek22. 9. 2025 | 12:45
12:25
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Poslovila se je legenda švedskega metala

Umrl je Tomas Lindberg, pevec skupine At The Gates. Usoda banda in že posnetega albuma še nista znani.
Staš Ivanc22. 9. 2025 | 12:25
12:15
Novice  |  Svet
NEPRIČAKOVANO

Trump: Mislim, da smo našli odgovor na avtizem

Donald Trump: »Mislim, da bo to ena najpomembnejših tiskovnih konferenc, kar sem jih imel, in zelo se je veselim,« je dodal ter pripomnil, da bi se dogodka verjetno veselil tudi Charlie Kirk.
22. 9. 2025 | 12:15
12:11
Kronika  |  Doma
ŽALOSTNA VEST

Tragedija v ljubljanskem bazenu: kopalce evakuirali

Z ljubljanske policije so nam potrdili nenadno smrt moškega.
22. 9. 2025 | 12:11
11:30
Ona  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Vsi pečejo te fige s sirom – rezultat vas bo pustil brez besed!

Na uredništvu še nismo pripravljeni figam pomahati v pozdrav, zato smo se tokrat lotili sladko-slanega recepta, ki je osvojil splet.
Kaja Berlot22. 9. 2025 | 11:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Kako prihraniti pri gorivu?

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
Promo
Ona  |  Svetovalnica
WINDOWS

Licenca za vrhunski paket, ki nikoli ne poteče

Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
18. 9. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 14:08
Promo
Ona  |  Svetovalnica
TALNE OBLOGE

Katera talna obloga je prava za vaš dom?

Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
22. 9. 2025 | 08:33
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Zima v tonih 9. Zimskega festivala

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNO ZAVAROVANJE

Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
22. 9. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

Testiranje sistema SI-ALARM: 27. septembra boste prejeli opozorilno sporočilo

Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

V sredo bo vsa Slovenija ob 10.30 prekinila delo

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Intervju

Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Zaposleni so pod večjim pritiskom, večja je negotovost

Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
3. 9. 2025 | 15:16
Promo
Ona  |  Izlet
NAMIG ZA IZLET

Brezmejna zabava v Novi Gorici tudi z Magnificom

Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako lahko vaše podjetje prihrani več kot 300 evrov na leto za elektriko?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 07:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

»Čist zrak je osnovna dobrina, brez katere ne moremo«

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Ona  |  Svetovalnica
KLIMATSKA NAPRAVA

Končno udobje brez hrupa

Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
19. 9. 2025 | 12:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zavarovanje

Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Preverite svoj prihranek

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki