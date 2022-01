Mateja Logar razkrila, kaj bo stroka predlagala vladi: na vidiku tudi pogoj PC+

Zaradi širjenja različice omikron bo vlada pretresala številne ukrepe. To je v ponedeljek dopoldne potrdil minister Janez Poklukar. O tem, kaj bo svetovalna skupina predlagala vladi, je v oddaji 24ur zvečer povedala Mateja Logar.

Tudi Slovenija se – tako kot številne druge države – nagiba k skrajšanju karantene, saj je pri različici inkubacijska doba krajša. Karantena bi po predlogu stroke trajala pet dni, šesti dan pa bi opravili testiranje, nato bi se ob dosledni uporabi maske vrnili v normalno življenje. Za tiste obolele, ki prebolevajo lažjo obliko oziroma ki ne potrebujejo hospitalizacije še vedno predlagajo 10 dni izolacije.

Tudi cepljene pozvala k upoštevanju preventivnih ukrepov

»Mnenja smo, da v tem trenutku sicer imamo veliko število okužb, vendar smo ves jesenski in zimski čas poudarjali, da se odločamo na podlagi zasedenosti bolniških postelj,« je še dejala Logarjeva. V tem trenutku zato ne predvidevajo zaostrovanja ukrepov. Do težav pa lahko po njenih besedah pride, če bo prišlo do velikega števila okužb, zato je tudi cepljene pozvala k upoštevanju preventivnih ukrepov.

Svetovalna skupina po besedah Logarjeve ni naklonjena uvedbi samo pogoja PC, se pa pogovarjajo o uvedbi pogoja PC+. To bi pomenilo, da bi se za nekatere dejavnosti morali testirati tudi cepljeni in preboleli. Tistim, ki niso prejeli cepiva in ki covida 19 niso preboleli, pa bi bile te dejavnosti onemogočene. O konkretnih primerih je po njenih besedah preuranjeno govoriti, saj da je to še stvar pogajanj.

V Odmevih na RTV Slovenija je Logarjeva dejala, da bi bilo zaostrovanje ukrepov potrebno, ko bi bilo 200 bolnikov v intenzivnih enotah.