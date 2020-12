Matej Tonin po sestanku: Prihodnji trije meseci znajo biti najtežji

Krvavo petkovo popoldne: po prepiru je zamahnil s sekiro

Policisti operativnokomunikacijskega centra PU Nova Gorica so bili v petek ob 17.36 obveščeni o poskusa uboja v stanovanjskem objektu na območju občine Idrija, kjer je najprej prišlo do verbalnega, nato pa še fizičnega spora med sorodniki. Idrijski policisti in kriminalisti z območja PU Nova Gorica so zavarovali kraj dejanja in opravili prva nujna preiskovalna opravila. 26-letnik je v