Matej Tonin izvoljen z veliko podporo

Tretji v vrsti

Pred Matejem Toninom, ki so mu delegati zaupali vnovičen mandat na čelu NSi, sta stranko od njene ustanovitve avgusta 2000 do zdaj vodila dva predsednika. Prvih osem let je bil to Andrej Bajuk, nato pa deset let Ljudmila Novak. Tonin je konec januarja 2018 vodenje stranke sprva prevzel začasno, kongres pa ga je nato prvič izvolil aprila 2018.

je na kongresu NSi, ki se je začel v soboto in se končuje danes, kot edini kandidat dobil vnovičen mandat za predsednika stranke. Na volitvah, ki so potekale po pošti, je prejel 420 glasov delegatov oziroma 95,7 odstotka oddanih glasov.Izide volitev so razglasili na današnjem nadaljevanju kongresa. Tonin se je v svojem nagovoru po razglasitvi izidov zahvalil članom za izkazano zaupanje. Poudaril je, da je ponosen na NSi, ki jo je označil kot zrelo stranko, ki zna v kritičnih trenutnih strniti vrste. »Danes zmagujejo povezane ekipe in ne posamezniki,« je dodal in se zahvalil sodelavcem v stranki. »Smo sodobna in v prihodnost usmerjena stranka. Utrdili smo se v slovenskem političnem prostoru. Računajte na nas,« je dejal Tonin in ponovil svoje sobotne navedbe, da je že danes jasno, da je prihodnost Slovenije odvisna od moči NSi: »Močnejša in večja kot bo Nova Slovenija, bolj normalna in uspešna bo Slovenija.« Napovedal je, da se bo v svojem dveletnem mandatu, ki ga je dobil danes, trudil najti rešitve in se bo obdal z boljšimi od sebe. Poudaril je, da v stranki ostajajo zavezani vrednotam krščanske demokracije in da bo stranka delovala tako, da »Slovenija postane gospodarsko močna, socialno občutljiva in evropsko pluralna država«.Omenil je, da v času, ko čakamo na cepivo proti covidu 19, vlada pripravlja že sedmi paket pomoči za gospodarstvo in najbolj prizadete državljane, pri čemer je izpostavil, da je treba predvsem ohraniti čim več podjetij in delovnih mest, posebno pozornost pa nameniti tistim, ki zaradi epidemije ne morejo poslovati. Po mnenju NSi pa bi moral biti sestavni del sedmega protikoronskega paketa tudi »paket debirokratizacije za poslovanje podjetij in zmanjšanje nekaterih davčnih bremen, ki dušijo našo konkurenčnost«.