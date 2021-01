Matej Tonin in Zoran Janković podpisala sporazum o sodelovanju

Obrambni minister Matej Tonin in ljubljanski župan Zoran Janković sta danes podpisala sporazum o sodelovanju, ki pomeni pomemben korak k vzpostavitvi nacionalnega centra za civilno zaščito. Projekt bo financiran iz evropskih sredstev, pod eno streho pa bo združil vse reševalne službe, povezane s sistemom civilne zaščite, so sporočili z ministrstva.



S sporazumom se občina in ministrstvo zavezujeta k podpori projektu uvrščanja vsebin in pridobivanja sredstev pri zaščiti in reševanju ter pomoči v dokumentih evropske kohezijske politike 2014–2020, večletnega finančnega okvira 2021–2027 in instrumenta za okrevanje NextGeneration. Sporazum pomeni pomemben korak k vzpostavitvi nacionalnega centra za civilno zaščito, ki ga vzpostavljajo v Šentvidu, so zapisali.



Kot je ob podpisu povedal Tonin, je sistem zaščite in reševanja v Sloveniji urejen zelo dobro, s tem centrom pa ga še nadgrajujejo. Prav zato je po njegovem mnenju nujno tesno sodelovanje z Mestno občino Ljubljana. Janković je dodal, da je treba v naslednjem koraku urediti občinski prostorski načrt in čim prej pristopiti h gradnji objekta, ki bo res koristen tako za državo kot mesto. Z novim nacionalnim centrom bo lokacija v Šentvidu po Jankovićevih besedah dobila novo dodano vrednost. Projekt financiran iz evropskih sredstev Ministrstvo za področje zaščite in reševanja pridobiva evropska sredstva v višini 120 milijonov evrov, ki bodo namenjena za krepitev okrevanja po epidemiji covida 19, zelene transformacije, omejevanje vpliva podnebnih sprememb in učinkovit odziv na naravne nesreče.



V okviru evropskih sredstev na ministrstvu načrtujejo še vzpostavitev treh podcentrov, in sicer za protipoplavno zaščito v severovzhodni Sloveniji in za žled in ujme na Kočevskem ter nadgradnjo že obstoječega za požare v naravi v Sežani. Med prioritete so vključili tudi pripravo in nadgradnjo usposabljanj ter učnih pripomočkov za izobraževanje in usposabljanje sil za zaščito in reševanje.

