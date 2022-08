Mate Rimac predstavil novo jekleno zverino, ki stane pet milijonov evrov

»Dame in gospodje, Bugatti W16 Mistral. Prvi Bugatti, ki smo ga razvili pod okriljem Bugatti Rimac,« je na facebooku ponosno zapisal Mate Rimac ob predstavitvi veličastnega jeklenega konjička. Pravi, da gre za edinstveni avto, ki premika meje in predstavlja novo generacijo hibridnih bugattijev. Na tednu avtomobilov v kalifornijskem Montereyu so na predstavitev tega jeklenega konjička povedali, da so mistrala pred tedni prvič pokazali le tistim, ki imajo že zdaj v svoji lasti bugattija, in menda so bili nad predstavo navdušeni, tako da je avtomobil že razprodan.

Rimac je razkril, da bodo izdelali le 99 avtomobilov (eden stane pet milijonov evrov). Vrtoglavi znesek očitno ni prestrašil ljubiteljev bugattija, saj je Rimac razkril, da so že vsi prodani in da se je danes pravzaprav nemogoče naročiti jeklenega konjička te znamke. Zapisal je še, da so Bugattijeve kapacitete proizvodnje zapolnjene vse do konca leta 2025.