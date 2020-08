Mastni denarci za Janševega zvestega odvetnika

Slovenski državni holding (SDH) je kot ustanovitelj in edini družbenik Slovenskih železnic (SŽ) iz nadzornega sveta te družbe danes odpoklical Adama Vengušta in Tanjo Bolte ter vanj imenoval Gabrijela Škofa, Borisa Markočiča in Francija Matoza. Štiriletni mandat jim bo začel teči v četrtek, so sporočili iz SŽ.



V nadzornem svetu SŽ so še Aleksander Mervar kot predsednik, Aleksander Nagode kot njegov namestnik ter člani Silvo Berdajs, Zlatko Ratej, Jože Pavšek in Melita Malgaj.



Nadzorni svet je mandat nastopil septembra lani in takrat za svojega predsednika imenoval Bojana Branka, ki je junija letos umrl. Najprej je začasno vodenje nadzornega sveta prevzel Nagode, v začetku avgusta pa so nadzorniki za svojega predsednika imenovali Mervarja.



Člani nadzornega sveta prejmejo poleg sejnin, osnovno plačilo za opravljenje funkcije v višini 10.300 bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.