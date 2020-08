Mastna specialiteta babic osvojila tudi mlade

Najprej je bilo treba zamesiti testo.

Harmonija z nadevi

Najbolj inovativen langaš so pripravile članice Društva kmetic Turnišče.

Langaš je domača jed, ki so jo svojčas pripravljale naše babice.

Pod okriljem Turističnega društva Gaberje pri Lendavi je v sodelovanju s preostalimi društvi pri vaškem domu v Gaberju potekal drugi festival langaša, in sicer tekmovanje za najboljši langaš. V Gaberju so se odločili, da tudi letos kljub slabi epidemiološki sliki izvedejo tekmovanje v pripravi in cvrtju langaša.Organizator drugega festivala je kandidiral v sklopu projekta Las Pri dobrih ljudeh 2020, ki je sofinanciran od Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, v projektu DediščiNAdlani. V projektu so bili zelo uspešni, pri čemer so si pridobili določena finančna sredstva. Opremili so še dvorano vaškega doma z mizami, stoli, klimatizacijo in multimedijsko opremo. Ob tej priložnosti so pred festivalom pripravili posvet na temo langaša, kakšen je bil nekoč in kakšen je danes. Namen delavnice je bil spodbujanje promocije in ozaveščanje o dediščinskem turizmu in ponudbi z namenom doseganja dolgoročnega razvoja in zvišanja turistične privlačnosti območja LAS Pri dobrih ljudeh.Gre za domačo jed, ki so jo svojčas pripravljale naše babice. V Gaberju so se odločili, da se bo jed spet uveljavila na naših jedilnikih, kajti mladi in starejši radi segajo po dobrem in okusno ocvrtem langašu. Langaš naj bi pred mnogimi leti kot jed prišel k nam iz sosednje Madžarske. Predvsem v Gaberju si želijo, da bi jo zaščitili kot blagovno znamko in jo ponudili turistom in izletnikom, ki obiščejo obmursko vas Gaberje in Občino Lendava.Drugega festivala se je udeležilo devet ekip kuharjev amaterjev, ki znajo pripraviti dobre in okusne langaše, delali so tako, kot delajo in cvrejo langaše doma. Priprava in cvrtje sta potekala na prostem pri vaškem domu, ekipe so morale zmes za langaš pripraviti na prizorišču. Organizator je ekipam priskrbel osnovne sestavine (1 kilogram bele gladke moke, jajce, sol, 1 liter olja, česen), za preostale pa so ekipe poskrbele same. Nad tekmovalnimi ekipami je bdela tričlanska strokovna komisija v sestavi(predsednica komisije), sicer upokojena učiteljica kuhanja na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci, članici pa sta biliin, ki sta obe strokovnjakinji in zelo dobro poznata prekmursko kulinariko.Bdeli so nad čistočo in higieno pri pripravi zmesi za langaš ter organizacijo dela v pravilnih postopkih. Komisija se je tudi osredotočila na samo pripravo, gnetenje, kar so delali pred komisijo. Sledilo je cvrenje v vročem olju. Ob koncu tekmovanja je komisija ocenila videz, velikost, barvo in okus – harmonijo z nadevom, teksturo, skratka, kako se je ujela harmonija z različnimi nadevi langaša. Tekmovalci so lahko dodali kuhan in pretlačen krompir, spet drugi jogurt, kvas ali pecilni prašek.Po mnenju komisije je najboljši langaš pripravila in ocvrla ekipa Turističnega društva Gaberje, drugo mesto je zasedlo Društvo kmetic Turnišče in tretje Gaberski mantraši. Najbolj izviren langaš pa so pripravile članice Društva kmetic Turnišče. Vse ekipe so za sodelovanje prejele listino zahvale. Prve tri najboljše pa priznanje in praktične nagrade. Za popestritev dogodka so glasbeniki Gaberski mantraši, ki ohranjajo staro ljudsko glasbo iz Gaberja in okolice, zaigrali in zapeli nekaj skladb v prekmurskem narečju, nekaj narodnih slovenskih in hrvaških, manjkala ni niti madžarska ljudska pesem.