Mastercard uvaja kriptovalute: Ali bomo kmalu plačevali s stabilnimi kovanci?

Po vzoru velikih ponudnikov, kot je PayPal, ki so že vključili kriptovalute v svoje storitve, Mastercard nadaljuje integracijo kriptovalut. Pri tem posebno vlogo namenja stabilnim kovancem v svojem globalnem plačilnem omrežju.

Mastercard sodeluje z OKX za večjo dostopnost stabilnih kovancev

Medtem ko ameriški kongres razpravlja o zakonodaji o stabilnih kovancih, so veliki igralci, kot je PayPal, že izdali svoj stabilni kovanec PYUSD leta 2023. Po drugi strani je Mastercard nedavno napovedal, da bo zagotovil »360-stopinjski pristop, pri katerem lahko uporabniki porabijo stabilne kovance, trgovci pa jih prejmejo«.​

Ta pristop vključuje partnerstva s kriptodenarnicami, da bi potrošnikom omogočili enostaven nakup stabilnih kovancev s kreditnimi/debetnimi karticami in njihovo enostavno dvigovanje z bančnih računov.​

Sodelovali so tudi z OKX za lansiranje kartice OKX, ki milijonom ljudi omogoča enostavno porabo njihovih kriptokovancev. Mastercard je poudaril, da vodilna vloga OKX na področju kriptotrgovanja in njen rastoči ekosistem Web3 prispevata k prenosu več ljudi na verigo.

Glavni produktni direktor Mastercarda, Jorn Lambert, je izjavil: »Verjamemo v potencial stabilnih kovancev za poenostavitev plačil in trgovine v celotni vrednostni verigi.« Ta izjava poudarja vizijo in cilje za večjo dostopnost kriptovalut za običajne uporabnike. Vse te posodobitve napovedujejo zelo obetavno prihodnost kriptovalut, zlasti v luči nedavnih odločitev Donalda Trumpa.​

Best Wallet omogoča shranjevanje in nakup stabilnih kovancev

Med vsemi trenutnimi sodelovanji, ki jih je Mastercard vzpostavil z denarnicami, izstopa Best Wallet kot nova denarnica, ki ponuja večfunkcionalnost drugih denarnic, vendar z možnostjo zgodnje naložbe v predprodaji.

Gre za neskrbniško, večverižno denarnico, ki je na voljo kot aplikacija za iOS in Android z več sto tisoč prenosi. Pogosto je uvrščena med najboljše decentralizirane menjalne denarnice (DEX), ki podpira več kot 60 verig.​

FOTO: Clickout Media

Poleg osnovnih funkcij denarnice, kot sta pošiljanje in prejemanje, podpira medverižne zamenjave z najnižjimi možnimi provizijami, saj pridobiva tečaje zamenjav z več kot 200 borz in vam ponuja najboljšo ceno.

Uporabniki lahko brez težav porabljajo, trgujejo in upravljajo svojo kriptovaluto s funkcijami, kot so Prihajajoči žetoni in pogled Upravljaj portfelj. Z možnostjo nakupa v predstavljenih predprodajnih projektih lahko Best Wallet služi kot idealna rešitev za vlagatelje in kupce predprodaje. Kmalu bo Best Wallet ponudil tudi Best Card, ki bo uporabnikom omogočila enostavno uporabo kriptosredstev.​

Po ceni le 0,0249 USD za žeton $BEST je doslej zbral več kot 11,8 milijona USD. Cena ostaja veljavna le še nekaj ur in prinaša 126-% letne nagrade za vlagatelje. Vlagatelje privlači izdelek, ki združuje enostavnost uporabe z naprednimi funkcijami.

Z integracijo BASE na obzorju se pričakuje še večje zanimanje. Best Wallet, večverižna denarnica brez KYC, zasnovana za trgovanje in vlaganje, postaja najboljša izbira.

Best Wallet lahko že danes brezplačno prenesete na Google Play ali Apple App Store.​

Najbolj priljubljene kriptovalute za nakup zdaj v Best Wallet

V nadaljevanju predstavljamo najbolj priljubljene kriptovalute, ki jih lahko že danes kupite in hranite v Best Wallet.

BTC Bull Token (BTCBULL)

BTC Bull Token je uradni bitcoin memekovanec, zasnovan za nagrajevanje imetnikov z brezplačnimi bitcoin airdropi, ko BTC doseže nove mejnike. Zgrajen je na omrežju Ethereum in ponuja visoke nagrade APY za vlagatelje v varni pametni pogodbi.​

FOTO: Clickout Media

Trenutno v predprodaji po ceni 0,002485 USD na žeton je že zbral več kot 5 milijonov USD sredstev. Imetniki $BTCBULL v Best Wallet prejmejo neposredne BTC airdrope ob doseženih mejnikih cene BTC.​

Mind of Pepe (MIND)

Mind of Pepe je inovativna kriptovaluta, ki združuje viralno privlačnost memekovancev z močjo umetne inteligence. Zgrajen na blockchainu Ethereum kot žeton ERC-20 ponuja imetnikom zgodnji dostop do nastajajočih trendov in ekskluzivnih priložnosti.

Predprodaja $MIND je že zbrala več kot 8,4 milijona USD sredstev, kar kaže na močno zanimanje vlagateljev za ta projekt.

Solaxy (SOLX)

Solaxy je prvi projekt Layer 2 na blockchainu Solana, ki obljublja hitrejše in cenejše transakcije. Z več kot 31 milijoni USD zbranih sredstev v predprodaji Solaxy postaja ena najbolj pričakovanih kriptovalut leta 2025.​

Solaxy, zasnovan za izboljšanje skalabilnosti omrežja Solana, ponuja rešitve za hitrejše obdelovanje transakcij in zmanjšanje stroškov.

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media