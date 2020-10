Maske v šolah še naprej obvezne: Kacin pojasnil, zakaj

Pouk po modelu B



»Po prvem mesecu podatki kažejo, da je na današnji dan okuženih 0,03 odstotka vseh otrok, učencev, dijakov in zaposlenih v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, v karanteni pa 0,36 odstotka,« javlja ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Njihovo vodilo zato še naprej ostaja, da se vsi učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol še naprej izobražujejo v šolah oziroma v zavodih, po modelu B.

Vladni govornikje na novinarsko vprašanje odgovoril, zakaj je prišlo do zmešnjave pri obveščanju javnosti o tem, ali bodo učenci in dijaki morali še naprej nositi maske v učilnicah.V začetku tedna je državna sekretarja na ministrstvu za zdravjedejala, da bi odlok o obveznem nošenju mask v učilnicah odpravili to soboto , a Kacin teh informacij pozneje ni želel potrditi. Dejal je, da o tem na seji vlade niso govorili, sicer je po njegovem odločitev o tem v pristojnosti drugih institucij, ne ministrstva za zdravje.Danes je Kacin zmešnjavo pojasnil takole: »Vlada o tej temi ni razpravljala in je ni imela na dnevnem redu. Če bo, bom jaz prvi, ki bom to sporočil. Ta pobuda, o kateri je bilo veliko slišati, je bila potrebna ponovnega preverjanja, predvsem zato, ker so v šoli tudi učitelji, ki so starejši in v rizičnih skupinah. Vlada bo o tem odloku odločala predvsem s tega vidika.«