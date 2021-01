Maske tudi po cepljenju? »Še vedno obstaja možnost, da če smo v stiku z nekom ...«

Infektologinja Mateja Logar s klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri UKC Ljubljana je v Dnevniku na TV Slovenija govorila o cepljenju proti covidu 19 in novem sevu koronavirusa. »Cepljenje je smiselno tudi, kadar govorimo o novem sevu, saj mutacija, ki se je pojavila, ne predstavlja kakšne velike genetske spremembe in je cepivo učinkovito.« Pravi, da ne gre za nevarno cepivo, ampak je le to plod dolgoletnega dela.



Na vprašanje, ali lahko po cepljenju pozabimo na nošenje mask in vzdrževanje varne razdalje, odgovarja: »Za zdaj teh podatkov na žalost ni na voljo. Med samo raziskavo za registracijo tega niso preverjali, tako da še vedno obstaja možnost, da če smo v stiku z nekom, ki je kužen, lahko pride do prehodne poselitve sluznice in bi lahko nekaj časa širili virus. Vsekakor bomo imeli naslednje mesece več podatkov. Verjetno bo treba še nekaj časa zdržati z maskami.«