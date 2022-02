Maškare pred vrati: kako bo letos s pustovanji?

Čeprav je še nedavno kazalo, da bo tudi letošnji pust minil brez veličastnih pustnih povork, se z odpravo ukrepov za zajezitev koronavirusa vendarle pripravljajo številna rajanja pustnih maškar. Mnogi prireditelji so sicer program načrtovali že v sklopu omejitev, vseeno pa bo vsaj na številnih mestnih ulicah spet veselo.

V Cerknici bo oblast tradicionalno prevzel Župan Butalski in vzpostavil »Butale – obljubljeno deželo«. »Deželo, v kateri je vsak dan deželni praznik in v kateri ni davkov. Ker so glupi. V obljubljeni deželi vam obljubljamo tudi veliko smeha, saj je prav smeh pol zdravja – dobrine, jo vsi še kako potrebujemo,« so zapisali v vabilu na pustovanje v Cerknici, kjer pravijo, da bo znova veljal PCT, in sicer: Pust cel teden.

Pustni karneval v Cerknici FOTO: Tomi Lombar

Tam bo tradicionalno »žaganje babe« potekalo v kulturnem domu – tam lahko obiskovalci sedijo dovolj oddaljeni drug od drugega, maske pa so za pusta, logično, obvezne. Tam bo, tudi na pustno soboto, več ponovitev imel TV Čohovo - uradni butalski program, veliki pustni karneval pa letos ne bo živ, temveč si bodo obiskovalci lahko ogledali njegovo maketo. Manjkal pa seveda ne bo niti pustni pogreb, ki bo prav tako potekal v »družinskem krogu«. Vmes pripravljajo tudi nekaj virtualnega dogajanja ter zabavnih pustnih vsebin.

Laufarija bo v živo

Tradicionalna cerkljanska laufarija, ki je bila sprva zaradi epidemičnih razmer načrtovana le v spletni obliki, bo zaradi zadnje sprostitve ukrepov za preprečevanje širjenja okužb v državi vendarle potekala tudi v živo. Predsednik Društva Laufarija Cerkno Tomaž Lahajnar je danes za STA pojasnil, da bodo izvedli tradicionalni program, ki zajema sprevod po ulicah in branje obtožnice. Tako bodo organizirali v živo tradicionalno prireditev na pustno nedeljo in pustni torek. Na ogled je vabljena širša javnost, brez posebnih omejitev.

Logistično bo to velik zalogaj, saj ponavadi priprave na laufarijo trajajo več tednov, zdaj pa bodo morali vse izvesti v nekaj dneh. »K sreči imamo veliko članov, prostovoljcev, ki se znamo organizirati. Ponavadi smo zadevo urejali že od novega leta,« je dejal. Izvedba v živo je pomembna za ohranjanje tradicije. »Smo staromodni. Obtožnica se po običaju bere v živo, lani smo malo popustili, letos pa bi res radi to znova izvedli v živo. Tudi povorko je najbolj pristno videti v živo,« je še povedal Lahajnar.

Priprave na pustovanje v štabu Cerkljanskih laufarjev. FOTO: Uroš Hočevar

Na Ptuju ne bo karnevala

Kljub sprostitvi ukrepov pa se za enak korak niso odločili organizatorji tradicionalno največjega in mednarodno obarvanega karnevala na Ptuju, kjer kurentovanje že drugo leto zapored uradno poteka v spletni obliki.

Kot so sporočili iz Zavoda za turizem Ptuj, nedeljske povorke v tako kratkem času ne morejo izvesti v organizirani obliki. Organizacija povorke v manjšem obsegu sicer za njih ne bi predstavljala prevelikih ovir, saj so s skupinami že dobro utečena ekipa, a težavo predstavljajo potrebna dovoljenja, ki jih ni mogoče pridobiti v enem tednu.

Kljub takšni odločitvi, ki so jo sprejeli že sredi januarja, da bi se v primeru neugodnih razmer izognili visokim stroškom organizacije, ki bi jih morali poravnati tudi če bi dogodek odpadel, bodo v ptujskem organizacijskem odboru popestrili dogajanje v času pustnega vikenda, prav tako pa bodo poskrbeli, da bodo obiskovalci ob obisku najstarejšega slovenskega mesta začutili pravi pustni utrip.

Že ob sobotnem začetku sicer spletnega kurentovanja se je na ptujskih ulicah zbralo veliko število tradicionalnih pustnih mask iz lokalnega okolja na čelu s kurenti. Podobno se je zgodilo tudi lani, ko prav tako povorke ni bilo, a se je po starem mestnem jedru neorganizirano sprehodilo nekaj skupin po več deset kurentov, zbralo pa se je tudi kar lepo število gledalcev.

Kaj pa pustovanje v mestih?

Bo pa kljub temu veselo na številnih mestnih ulicah, kjer pripravljajo predvsem rajanja za otroke. Pustno povorko na prostem za širšo javnost so denimo napovedali v Novem mestu. Na pustno soboto, 26. februarja, bo karneval s pustno povorko in animacijskim programom za najmlajše. Povorka se bo začela na igrišču pri Osnovni šoli Grm, osrednja točka pa bo Glavni trg, kjer bo tudi pustno obarvana tržnica z razvedrilnim programom.

Etno karneval, Ptuj FOTO: Tadej Regent

Zveza prijateljev mladine (ZPM) Maribor bo tako kot lani na pustni torek postavila foto točke na mariborskem Glavnem trgu, kjer se bodo lahko predstavile posamezne maškare. Za omejeno število udeležencev bo v Vetrinjskem dvoru 26. februarja pustno rajanje za otroke in družine, dan kasneje pa še v Narodnem domu Maribor.

Tudi v Celju bodo v soboto posamezni ponudniki pripravili delavnice in rajanja za otroke, v torek jih bodo obiskali kurenti, otrokom bodo razdelili brezplačne krofe, mestne lokale pa bo obiskala tričlanska pustna žirija in iskala najlepše pustno okrašene mestne lokale.

Istrska pustna povorka v Kopru je odpovedana, prav tako Zmajev karneval v Ljubljani. Manjša, tudi otroška in študentska pustovanja bodo sicer organizirana pri različnih ponudnikih.

Zmajeva pustna povorka FOTO: Jože Suhadolnik

Tudi na Koroškem letos večjih oz. tradicionalnih pustnih karnevalov ne načrtujejo, bodo pa za nekaj pustnega vzdušja že to soboto poskrbeli kurenti. V Vuzenici pričakujejo »korante iz Rogoznice«, 26. februarja pa bodo kurenti med drugim obiskali Črno na Koroškem in Kotlje.

Pustni karneval v Slovenj Gradcu bo potekal prek spleta. Na Velenjskem gradu pa bodo otroci 28. februarja spoznavali pustne šege in navade in ustvarjali v pustni delavnici. Pester program pripravlja tudi Litijski karneval.