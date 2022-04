Maske lahko pustite doma, obvezne le še v teh primerih ...

Nošenje zaščitnih mask v večini zaprtih javnih prostorih od danes ni več obvezno, nošnja mask v ostalih zaprtih prostorih pa je po novem zgolj priporočena.

Izjeme od odprave obvezne nošnje mask so, kot omenjeno, zdravstvene ustanove, domovi starejših občanov ter socialno-varstveni zavodi, kjer na predlog stroke v veljavi ostaja tudi izpolnjevanje pogoja PCT za zaposlene, uporabnike in obiskovalce. Ni pa izpolnjevanje tega pogoja več potrebno v zavodih za prestajanje kazni, zaporih in prevzgojnih domovih. Od danes poleg tega ne velja več tudi ukrep vzdrževanja medosebne razdalje.

Maske so bile obvezne vse od začetka epidemije, njihova pravila glede obveznega nošenja pa so se večkrat spreminjala. V zaprtih prostorih je veljala obvezna nošnja mask, medtem ko jo je bilo kratko obdobje (oktobra 2020) treba nositi tudi na prostem.

Infektologinja Bojana Beović pričakuje, da bomo zaščitne maske v prihodnje ob obdobjih večjih izbruhov respiratornih obolenj še vedno uporabljali, še posebej v zdravstvenih ustanovah. »Mislim, da je to v interesu bolnikov in zaposlenih,« je ocenila. Pandemija covida 19 je po njenih besedah namreč pokazala, da maske še posebej dobro ščitijo proti virusom, ki so manj nalezljivi od koronavirusa.