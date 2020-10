Maske da ali ne? Od danes veljajo nova pravila za šole

Brez zaščitnih mask ne glede na medosebno razdaljo bodo lahko po novem tudi učenci v zadnji triadi osnovne šole in dijaki v srednji šoli v matičnem oddelku. Prav tako maske ne bo več treba imeti njihovim učiteljem, a pod pogojem medosebne razdalje. Zadnja sprememba odloka o začasnih ukrepih za manj okužb s koronavirusom namreč določa nove izjeme.



Učenci od 7. razreda dalje in dijaki so bili do zdaj lahko brez mask le, če je bilo pri pouku mogoče zagotoviti vsaj 1,5 metra medosebne razdalje, kar pa v šolah skoraj ni mogoče.



Med izjemami pri obveznem nošenju mask, ki jih določajo spremembe vladnega odloka, ki so začele veljati v nedeljo, so tako torej otroci v vrtcih, učenci v osnovni šoli in dijaki v matičnem oddelku, vzgojitelji predšolskih otrok in njihovi pomočniki, učitelji do vključno 3. razreda pri opravljanju neposrednega dela z otroki ter učitelji od 4. razreda osnovne šole in učitelji srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti mogoče zagotoviti vsaj dva metra medosebne razdalje.



Nadalje mask ne bo treba več nositi višješolskim in visokošolskim učiteljem, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala, niti jih ne bo treba nositi osebam, ki izvajajo organizirano športno vadbo.



Doslej veljavni odlok o začasnih ukrepih je zapovedal nošenje mask tako na prostem kot v javnih zaprtih prostorih, če ni mogoče zagotavljati medosebne razdalje najmanj dveh metrov. Med izjeme pa je poleg otrok v vrtcih in osnovni šoli do vključno 6. razreda uvrstil tudi vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev pri opravljanju neposrednega dela z otroki. Za učitelje do vključno 6. razreda osnovne šole pa maske niso bile obvezne, če so lahko zagotavljali vsaj dva metra medosebne razdalje.