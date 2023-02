Maškare preplavile srednjeveški trg, razdelili so 800 krofov (FOTO)

Na pustno soboto so se začele na Loki v Novem mestu že pred deveto uro zjutraj zbirati maškare. Očitno najmlajšim ni bilo težko zgodaj vstati in si nadeti oprave, ki so jo skrbno izbrali ali celo sami naredili. Prav tako ni bilo zaznati, da bi koga motil veter, ki je poskušal pokazati, da zima še ni rekla zadnje.

Gospod brez glave je bil v spremstvu bratca in babice; izvirno našemljena sta bila Patrik in Kevin iz Novega mesta.

Gospe iz Turistično-kulturnega društva Trškogorsko srce so bile misice.

Brez slastnih krofov ni pusta.

Med maškarami je bilo vzdušje razgreto in prešerno, šeme pa so nestrpno čakale, da so se lahko podale po Župančičevem sprehajališču ob dolenjski lepotici Krki, ki je zdaj res pastelno zelene barve, na novomeški Glavni trg, kjer je bilo vse pripravljeno za pravi pustni žur. Šemam v povorki je takt dajala Mestna godba Novo mesto, na čelu pa so strumno korakale novomeške mažorete vseh starosti. Maškar je bilo toliko, da so tako rekoč preplavile stari mestni trg, in če sklepamo po številčnosti in dobri volji vseh prisotnih, se zimi ne piše prav nič dobrega.

Nagrade najboljšim

Vzdušje so na Glavnem trgu dvigovali cirkusanti Mismo Nismo, čvekavi žabec Rado, člani Plesnega studia Novo mesto, artisti Gledališča Ane Monro so na več koncih počeli svoje vragolije, vse maškare pa so se lahko posladkale s slastnimi krofi in flancati.

Vrvohodec je na vrvi celo žongliral.

Žongler je za svoje spretnosti požel bučen aplavz.

Mušnice so bile sila razigrane.

Glede na to, koliko krofov so razdelili, se je v Novem mestu zbralo 800 maškar, nekatere so prišle tudi malce kasneje. Indijanci, kavboji, policaji, gasilci … Res raznolike so bile šeme, da je težko našteti vse, je pa bilo veliko družin, skupinskih mask. V Zavodu Novo mesto, ki je organiziral karneval, so najbolj izvirne, skupinske, družinske, individualne in druge maske nagradili. Navdušili so jih družina ježkov, skupina čistil, članici sindikata sarm Slovenije in nevidni mož. Slednji je bil deležen veliko občudovanja, saj marsikomu sprva ob pogledu nanj ni bilo jasno, kako možak v rekelcu, ki si je pri hoji pomagal s palico, lahko hodi, ko pa sploh nima glave. No, natančnejši pogled nam je razkril, da se je za obleko skrival deček, šestošolec Patrik iz Novega mesta, ki mu jo družbo delal pet let mlajši bratec Kevin, prav tako v izvirni maski. A ker se sama nista želela odpraviti na Glavni trg, jima je družbo delala in spodbudo dajala njuna babica.

Že pred pustnim karnevalom je zaradi izredno sladke naloge glavo staknila strokovna komisija, ki je morala izbrati naj krof. Žirijo so sestavljali priznani kuhar Damjan Fink iz Hiše Fink, Mari Potočar iz Turistično-kulturnega društva Trškogorsko srce, Maja Kumelj iz Pie Shop in ljubitelj krofov oziroma novomeški podžupan Urban Kramar. Bili so enotni, da je letos naj krof spekla Pika Žabkar Šarec.

Brez starih mask

Vzdušje v starem centru mesta je bilo res veselo, prostor pa ravno pravšnji za takšne prireditve. Srednjeveški Glavni trg v Novem mestu so leta 2019 zaprli za promet, in če je bilo sprva videti, da bo center mesta postal mesto duhov, ni tako. Občasni dogodki dokazujejo, da mesto živi in da takrat, ko je vsebina privlačna, niti parkiranje ni problem. Spomnimo le na odprto kuhinjo, ki jo je v enem dnevu obiskalo celo 5000 ljudi, pa ni nihče tarnal, da ni parkirišč.

Indijanci, stari in mladi

Povorka se je vila po Župančičevem sprehajališču.

Zaigrala je novomeška godba.

Staro mestno jedro je novembra 2019 prejeto priznanje Turistične zveze Slovenije v akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna v kategoriji mestnih jeder. Prenova je bila namreč še kako premišljena: potekala je po konservatorskem načrtu Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine, ki je nastal po zamislih arhitekta zadnje prenove Marjana Mušiča v 50. letih prejšnjega stoletja. Trg so tlakovali s 700.000 novimi granitnimi kockami. Takrat so kljub nasprotovanju dela javnosti trg zaprli za promet. In ko takole obujamo spomine na staro mestno jedro, ne moremo mimo pusta, kot je bil nekdaj. Letos smo na pustno soboto kljub res dobremu razpoloženju večstoglave množice pogrešali tiste stare maske, za katere so pred leti poskrbeli člani Avtonomne cone Sokolc. Umetniki so pred pustom v Sokolskem domu iz odpadnega papirja in gradbenega materiala pod vodstvom Nejca Smodiša in Sebastjana Šeremeta izdelovali unikatne pustne maske, s katerimi so domiselno uprizarjali tudi vstajenje vojvode Rudolfa IV. Habsburškega, ki je davnega leta 1365 ustanovil Novo mesto.

Pika, poka, pikapolonica

Družina ježkov

Novomeške mažorete so takole pozirale, preden so odplesale na Glavni trg.

Alternativni umetniki so bili do leta 2018 v Narodnem domu v Novem mestu, ki je najstarejši narodni dom na Slovenskem. Takrat so jih zaradi načrtovane obnove in dejstva, da stavba ni bila več varna, izselili, a danes narodni dom razen strehe ni bil deležen drugih posegov, zdaj pa so dela zastala zaradi tožbe domačina. A to je že druga zgodba.