Maska ali ščit, ki bi ga vsak nosil? Veleposlanica ga že ima

Dva metra razdalje, fizični napor brez maske na obrazu

Pofeesor na Univerzi v Ljubljani, japonolog Andrej Bekeš z veleposlanico Ano Polak Petrič. FOTO: Twitter/veleposlaništvo



Obraz ostaja viden tudi z masko

Potovanje na Japonsko

Od 1. septembra je tujim rezidentom ponovno dovoljeno potovali v Japonsko in iz nje. Ob vrnitvi v državo bodo morali vsi posamezniki obvezno opraviti test na covid 19. Tisti posamezniki, ki se v preteklih mesecih niso smeli vrniti, bodo lahko ponovno vstopili v državo po tem, ko bodo stopili v stik z japonskim veleposlaništvom v državi, kjer se trenutno nahajajo.



Vsi posamezniki, ki nameravajo potovati v tujino in se vrniti, se bodo morali pred odhodom prek spleta javiti japonski imigracijski službi. Prav tako morajo predložiti dokaz, da so opravili test na covid 19 v 72 urah pred potovanjem in da je bil test negativen.

Poglejte, kakšne maske so na voljo v deželi vzhajajočega sonca. Skoraj nevidno masko nosi tudi, ki je pred dobrim letom nastopila službo veleposlanice Slovenije na Japonskem. Hči sive eminence slovenske politike in družbe o katerem smo pisali nedavno, ko ga je ujel naš bralec z zanimivim sogovornikom na kosilu , je bila pred tem visoka predstavnica Slovenije za nasledstvo.Na Japonskem, kjer mnogi že tako in tako nosijo maske v vsakdanjem življenju, ko so na javnih mestih (zunaj in v zaprtih prostorih), je do zdaj umrlo nekaj več kot 1.300 ljudi zaradi koronavirusa. Okuženih primerov imajo okoli 71 tisoč.»Čeprav je bilo nošenje mask na Japonskem tudi v času pred pandemijo običajno kot preventiva pred okužbami ali ob raznih dihalnih težavah (prehladi, seneni nahod), je v času pandemije vidno poraslo. Za Japonsko se ocenjuje, da maske nosi več kot 85 odstotkov ljudi,« so nam povedali na slovenskem veleposlaništvu v Tokiu.V času pandemije je nošenje mask eno izmed ključnih priporočil vlade, ni pa predpisano kot obvezno: »Je priporočilo v okviru t. i. novih življenjskih navad (new lifestyle) . Gre za strategijo obveščanja ljudi in opozarjanja, da so ob pandemiji virusa potrebni skrbno in odgovorno ravnanje ter prilagoditev novim okoliščinam in navadam. Maske ministrstvo za zdravje Japonske priporoča kot učinkovito in temeljno sredstvo za preprečevanje širjenja covida. Ob tem opozarja, da nošenje maske v vročini in ob visoki vlagi lahko poveča možnost vročinskega udara. Priporočajo odstranitev maske zunaj na prostem, če je mogoče vzdrževati razdaljo dveh metrov med osebami. Ko ljudje nosijo maske zunaj na vročini, ministrstvo odsvetuje večje napore, svetuje pitje veliko tekočine ter občasno snemanje maske, ko ni v bližini drugih oseb.«Povedali so nam tudi, da se za otroke, ki so mlajši od dveh let, nošenje maske odsvetuje, za otroke do osnovne šole se svetuje previdnost. Otroci v osnovnih šolah večinoma nosijo maske.Na Japonskem so v uporabi različni tipi mask, od medicinskih, pralnih iz blaga in svile do plastičnih ščitov. Te so tako za pokritje celotnega obraza ali le za predel ust. »Tako veleposlanica kot ostali na veleposlaništvu nosimo vse tri tipe mask, odvisno od okoliščin.«Za snemanje oddaje o Sloveniji, kjer Polak Petričeva predstavlja slovensko kulturo, kulinariko, dediščino itd., pa je morala nositi poseben prosojen ščit za usta. »Omenjeno masko je zahtevala TV-hiša, ki je snemala oddajo, saj je sogovornikov obraz viden. Enako masko redno nosi podpredsednik vlade.«