Mask v šolah ne bo

Šole za zdaj še samevajo, posvetovalna skupina pod vodstvom epidemiologa Maria Fafangla z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pa že zre naprej, v jesensko-zimski čas, v čas povečanih respiratornih okužb, tudi covida-19. Nina Pirnat, vodja delovne skupine za vzgojo in izobraževanje (v kateri so predstavniki šolstva in zdravstva), ki deluje v okviru posvetovalne skupine, je predstavila dva ključna ukrepa, ki preprečujeta širjenje akutnih okužb dihal in novega koronavirusa v šolstvu: to sta prezračevanje in izločanje okuženih oseb iz kolektiva.

Oblačenje na čebulo

V prihajajočem šolskem letu vsaj v razredih ne bodo potrebne. FOTO: Sengchoy/Getty Images

Pomembno je, je poudarila, da osebe z akutno okužbo dihal ostanejo doma in se samotestirajo, s tem se bo omejilo širjenje novega koronavirusa na preostalo populacijo, manjši bo pritisk nanjo. Gre za strokovna priporočila, je pojasnila, odlokov, kot so bili nekoč, ni več. O obveznem nošenju zaščitnih mask niso razpravljali, ni usmeritev, da bi bile maske v šolskem procesu v osnovni šoli prisotne, je dejala in še, da bi se obdobno samotestiranje lahko vrnilo ob višji stopnji okužb, torej ko bi se v določenem obdobju testirali tudi tisti brez znakov okužbe dihal. Pred dnevi je posvetovalna skupina za šolski prostor pripravila dva scenarija: po prvem bi se v šolah samotestirali le dijaki in učenci s simptomi okužbe in tisti, ki so bili v tveganem stiku z okuženimi, po drugem bi bilo testiranje vsaj enkrat tedensko obvezno za vse, tudi tiste brez simptomov. Po predlogu bi bili kompleti za domače samotestiranje dostopni v lekarnah ne glede na epidemične razmere. No, Pirnatova je še dejala, da je bil pripravljen tudi tehnični dokument za prezračevanje v ustanovah, tako naravno kot umetno, a ker nima prav veliko šol vgrajenega klimatskega prezračevanja, se bodo bolj zanašali na naravno zračenje, torej odpiranje oken na stežaj, in to večkrat na uro. Pa čeprav bo zunaj mraz, otroci in tudi učitelji se bodo pač morali bolje obleči, na čebulo, torej po plasteh.

Sicer pa pri nas okužbe padajo: v torek so ob 638 PCR-testih in 5328 hitrih antigenskih testih potrdili 1714 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje je bilo v torek zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 84 bolnikov, na intenzivni negi pa 12. Umrlo je šest bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1408, kar je 33 manj kot dan prej, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je 983, 10 manj kot dan prej. Po oceni NIJZ so v Sloveniji trenutno 20.804 aktivni primeri okužbe, 222 manj kot dan prej.