Mašina operacija uspela, mala borka ima novo srce

Poročali smo o mladi borki Maši, ki se od rojstva bori z izredno težko in redko prirojeno okvaro srca. V začetku meseca aprila se ji je ustavilo srce in je padla v komo. Zaradi zastoja srca so jo morali dolgo oživljati.

Konec meseca aprila je Maša praznovala svoj 19. rojstni dan v popolni izolaciji. Društvo Viljem Julijan je takrat sporočilo: »Zdravniki so zdaj žal potrdili, da Mašinemu srcu ni več pomoči, zato naša krasna levjesrčna deklica zdaj nemočno čaka na novo srce. Je na vrhu mednarodnega urgentnega seznama in edino upanje za njeno življenje je transplantacija srca.«

Tokrat je društvo prek družabnih omrežij delilo lepo vest. »Maša je uspešno prestala 12-urno izjemno težko operacijo presaditve srca in je zaenkrat stabilna. Trenutno je v umetni komi, njen prsni koš je zaradi strahu pred krvavitvami še vedno odprt, prav tako so njena pljuča žal v zelo slabem stanju in bo zato še nekaj časa na intenzivnem oddelku, zato z vsem srcem prosimo, da še naprej mislimo nanjo in ji pošljemo dobre želje, da bo okrevala in ponovno zaživela.«

Pod objavo se je usul plaz komentarjev in čestitk, katerim se pridružujemo tudi na uredništvu Slovenskih novic.

»Najboljša novica dneva, mislimo še naprej nate Maša in držimo pesti za naprej.«, »Nove življenje zate, naša Maša. Od sedaj naprej bo vse boljše. Čestitke kirurgom za še eden neverjeten podvig in uspeh. Cela Slovenija je tukaj vedno zate in za tvojo mami Vanjo! Uspešno okrevanje vsi ti želimo.«, »Čestitke, upam, da ga je telo sprejelo in da bo vse v redu, srečno naprej Maša!«, »Solze sreče in veseljaaa!!!!! Novo rojstvo in nove življenje zate, draga Mašika. Od sedaj naprej bo vse drugače. S tabo smo vsi, cela Slovenija! Velik objem. Čestitke kirurgom za neverjeten podvig in uspeh!!! Bravo, bravo, bravo!!! Društvo Viljem Julijan je tukaj vedno zate in za tvojo, prav tako, veliko borko mami Vanjo!«

Maša bo za okrevanje potrebovala številne fizioterapije, zato z vsem srcem prosimo, da zanjo prispevate donacijo - Za Mašo lahko prispevate donacijo s SMS VJ10 ali VJ5 na 1919 ali z nakazilom donacije na naš TRR SI56 0400 1004 6908 898, sklic SI00 3112025, namen »Srce za Mašo«.

Društvo Viljem Julijan je slovenska humanitarna organizacija, ustanovljena leta 2018 z namenom pomoči otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam. Ustanovitelja društva sta Gregor Bezenšek, znan tudi kot glasbenik SoulGreg Artist, in njegova žena Nina. Njuna osebna izkušnja z izgubo sina Viljema Julijana zaradi redke genetske bolezni ju je spodbudila k ustanovitvi društva, ki nosi njegovo ime.

