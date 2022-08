Pisal se je 29. december 2020, ko je Hrvaško prizadel najhujši potres v zadnjih 140 letih. Dolgih 20 sekund so se tresla tla v mestecu Petrinje, ki se je večinoma spremenilo v ruševine. Potresa z magnitudo 6,2 niso čutili le naši južni sosedje, ampak so sunki segli do naših krajev in celo poškodovali nekaj starih, tudi zgodovinskih stavb. Ena od teh je podružnična cerkev sv. Jakoba na Malem Vrhu v brežiški občini. Kot piše na spletni strani registra kulturne dediščine, je bila pozidana v 17. stoletju, tristrano zaključen prezbiterij s talnim zidcem pa kaže gotske stavbne reminiscence. Okoli le...