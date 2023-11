Fazili Mahmuljin so se po požaru njene vrstne hiše na Cesti španskih borcev v Zalogu pri Ljubljani dokončno porušili še zadnji upi, da bi lahko zaživela na svojem. »To se vleče že od leta 2015. Ostala sem brez vsega. Zdaj živim na 15 kvadratnih metrih, imam neprofitno najemnino. Res ne morem verjeti, da se je tako končalo. Kdor pride k meni, se še usesti nikamor ne more. Niti moji otroci in vnuki,« je dejala ljubljanski okrožni sodnici Maji Primožič, potem ko ji je ta skupaj z njeno odvetnico razložila, da tožba proti zavarovalnici Ergo ni več smiselna. Fazila Mahmuljin ne more verjeti, da je...