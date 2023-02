Maša za bolnike

Pobuda za praznovanje dneva bolnikov, ki je po vsem svetu 10. februarja, naj bi v javni zavesti krepila položaj bolnih in invalidov, namenjen pa je vsem, ne glede na veroizpoved. Letos je mašo v ta namen v bolnišnični kapeli Povišanja sv. Križa daroval duhovnik Andrej Lažeta, navzoče bolnike, njihove svojce in zaposlene pa je na začetku pozdravil direktor bolnišnice Daniel Grabar.

Andrej Lažeta je daroval mašo.

Papež Frančišek je za letošnji 31. svetovni dan bolnikov izbral geslo Poskrbi zanj. Zapisal je, da je bolezen del naše človeške izkušnje, vendar lahko postane nečloveška, če jo živimo v osamljenosti in zapuščenosti, če je ne spremljata skrb in sočutje. Ko hodimo skupaj, je normalno, da se nekdo počuti slabo, da se mora ustaviti zaradi utrujenosti ali zaradi katere nezgode na poti. Vse je pozval, naj na ta dan razmišljamo o dejstvu, da se lahko ravno ob izkušnji krhkosti in bolezni naučimo hoditi skupaj skladno z božjim slogom, ki je bližina, sočutje in nežnost. Pri razumevanju duhovnosti se moramo zavedati, da duhovnost ni vezana na religijo. Kot je še izpostavil, je za bolnike zelo pomembna prav duhovna oskrba. »Ni potrebno, da smo svetovalci, ampak je dovolj, da smo z njimi. Zavedajmo se, da si bolnik ne želi pomilovanja, ampak naj začuti najprej ljubezen in prisotnost svojih najbližjih. Zato je velikokrat dovolj, da bolnega človeka obiščemo, poslušamo ali pa ob njem le mirno in tiho sedimo,« je poudaril.

V duhovno oskrbo se v murskosoboški bolnišnici poleg duhovnikov Andreja Lažeta in Jožeta Hozjana vključujeta tudi patra iz župnije Turnišče, kaplan Andrej Mohorčič in župnik Toni Brinjovc, po potrebi pa tudi vsi pomurski duhovniki. Ker je Prekmurje versko raznoliko območje, velja poudariti, da se v duhovno oskrbo bolnikov vključujejo tudi predstavniki evangeličanske in binkoštne cerkve, glede na potrebe bolnikov pa tudi drugi. Duhovniki in preostali predstavniki veroizpovedi med seboj lepo sodelujejo. Tudi letos so se v praznovanje svetovnega dneva bolnikov vključili dijaki srednje zdravstvene šole, kar je še posebej dragoceno, saj tako vzgajamo mladi rod zdravstvenih sodelavcev, ki bo poleg strokovnosti v sebi nosil tudi empatijo in sočutje.