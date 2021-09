Malo je Slovenk in Slovencev, ki si ne želijo povzpeti na našega očaka. Vzpon je za vsakogar zahteven podvig in velika zmaga, zato je na vrhu vedno zelo veselo. A kakšen praznični vulkan čustev je v petek sprožila Mežičanka Maša Jež, ko se je na ta lep sončen dan vzpenjala na Triglav! Več sto ljudi jo je spremljalo, kako se je počasi, korak za korakom in vzdihljaj za vzdihljajem, trmasto borila z višinskimi metri. »Bravo, Maša, ti to zmoreš, še malo, ti si naša junakinja,« so jo njej neznani ljudje v slovenskem in številnih tujih jezikih ves čas spodbujali in opogumljali med plezan...