Maruša Orel, študentka, ki je sama s psom prehodila 1340 km Vie Dinarice

Absolventka magistrskega študija andragogike iz Šmarij na Vipavskem se je z desetletnim štirinožnim prijateljem podala na avanturo, ki je speljana po razmeroma neodkritih gorskih poteh zahodnega Balkana in povezuje Slovenijo z Albanijo. Izzivov ji v skoraj treh mesecih popotovanja resnično ni manjkalo, saj je v bližini Senja nevede šotorila sredi glavne migrantske poti, se na Hrvaškem in v Bosni srečala z medvedom ter vmes resno zbolela, a na koncu vendarle srečno prispela domov. Kot pravi, je v življenju vedno počela stvari, za katere je čutila, da bi jih rada naredila, in se pri tem ogromno naučila. »Brez teh izkušenj bi bila zagotovo popolnoma drugačen človek,« je trdno prepričana. Preberite intervju na Onaplus.si