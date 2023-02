Maruša Bradač: Naši študentje imajo veliko več znanja kot študenti iz ZDA

Slovenska astrofizičarka dr. Maruša Bradač, ki je rojena v Mariboru in je otroštvo preživljala v Slovenski Bistrici, se je po koncu dodiplomskega študija odpravila v Nemčijo, kjer je opravila doktorat, nato pa je nekaj časa delala kot profesorica na univerzi v Kaliforniji. Na začetku leta 2022 se je vrnila v Slovenijo in se zaposlila na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Ukvarja se predvsem s preučevanjem temne snovi in nastankom prvih galaksij. Leta 2016 je raziskovalna skupina pod njenim okriljem odkrila najtemnejšo znano galaksijo, leta 2017 pa eno najstarejših galaksij.

