Martinovo je na Štajerskem skoraj državni praznik!

Kateri vinorodni okoliš vam je bolj pri srcu?

Podravje (štajerski okoliš in Prekmurje). 26 %

Posavje (Dolenjska, Bizeljsko in Sremič, Bela krajina). 13 %

Primorska (Vipava, Istra, Brda in Kras). 39 %

Ni pomembno, le da je dobra kapljica in vesela družba. 19 %

Prisegam na vina iz tujine. 3 %

Katero vino imate najraje?

Belo. 25 %

Rdeče. 28 %

Zame so penine, rozeji, desertna vina. 11 %

Ne pijem alkohola. 36 %

Boste letos martinovali?

Da, v koronarazmerah. 17 %

Ne, ne želim ogrožati svojega zdravja in zdravja drugih. 63 %

Martinovo je pri meni vse leto. 20 %

Letošnje martinovanje je precej drugačno od tistih, ki smo jih vajeni, a številni s(m)o si ta praznik naredili prijeten, lep in zabaven. Na Štajerskem velja za enega najpomembnejših praznikov v letu, ki pa se ga seveda veselijo vinogradniki in ljubitelji žlahtne kapljice tudi z drugih koncev Slovenije.Letos pač ne poteka tako, kot bi si mnogi želeli, a nekako smo le slavnostno zaznamovali dan, ko mošt postane vino. Pa saj vemo, da so praznovanja lahko prijetna tudi v malem krogu najožjih družinskih članov, če si znamo ustvariti pravo vzdušje, za to pa ni treba veliko.Pogrnemo in okrasimo mizo, na kateri bomo postregli Martinove dobrote in mlado vino, kakšno dekoracijo postavimo še drugje po prostoru in pred vhodna vrata, pa bosta zabava in dobra volja zagotovljeni. V najožjem možnem krogu navzočih in ob vseh priporočilih ustreznih služb ter, razumljivo, naši odgovornosti! In, seveda, vino!In, mimogrede; ali še veste, kdo je slovenska vinska kraljica za leto 2020? To jez Otočca.Kaj pa o vinu menijo sodelujoči v naši tokratni spletni anketi na www.slovenskenovice.si ? Zatrjujejo, da si martinovanja ne bodo privoščili, saj da ne želijo ogrožati svojega zdravja. Katera vina imajo najraje in kateri vinorodni okoliš je nekaj sto sodelujočim v naši anketi najbolj pri srcu, pa nazorno kažejo objavljeni odgovori.