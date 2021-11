Martinovali prek spleta

Letošnje martinovanje je bilo kot lansko ujeto v primež zdravstvene krize in ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom. Odpadla so vsa tradicionalna množična martinovanja, zato so ponekod praznik vina prenesli na splet. V Savinjski dolini se je za takšen pristop odločila Folklorna skupina Galicija.

Umetniška vodja Helena Turnšek nam je povedala, da bodo vsak mesec pripravili kakšno šego ali navado, povezano z letnim časom ali mesecem. »Za prvič smo pripravili posneto martinovanje na Turistični kmetiji Razgoršek, kjer že sam ambient izraža dediščino našega kraja. Ponosni smo, da kljub vsemu poustvarjamo in se imamo lepo, seveda pod vsemi PCT-pogoji. Hvala vsem plesalcem za interes, pogum, moč in voljo pri našem poslanstvu,« je dejala Turnškova, učiteljica in pomočnica ravnateljice na OŠ Petrovče. Hvaležna je tudi mladinskemu pevskemu zboru Galicija in njihovemu pevovodji Janu Grobelniku, snemalcu in fotografu Tomažu Reharju, ki je snemal in posneti material pripravil za predvajanje na spletu, kmetiji Razgoršek ter vsem drugim, ki so pomagali izpeljati projekt.

Spletno martinovanje se je začelo s Heleninim pozdravom, posnetim med sprehodom v vinogradu. Sledila sta dva plesa na terasi med slamnatimi strehami. Po plesih je glavno vlogo prevzel Martin in med potjo do kleti veselo zapel. Med prizorom v kleti so gledalci izvedeli, da je bilo na Štajerskem v navadi, da so na sod postavili jabolko, v katerega so zataknili razna mediteranska zelišča. Če se je to jabolko lepo posušilo, so rekli, da bo drugo leto dobro vino, če je zgnilo, pa da bo slabo.

Sledila je martinova pojedina. Za njo je značilno, da so na mizo dali tisto, česar v vsakdanjem življenju ni bilo, tudi ob nedeljah ne. Pečena gos ali raca, nadevana s kostanji ali jabolki, z mlinci in rdečim zeljem za prilogo, to je zagotovo najbolj priljubljena kombinacija.

Spletno martinovanje so nadaljevali s plesi na travniku pred kozolcem, Simona in Denis pa sta občinstvu natresla prgišče vremenskih pregovorov: Sonce na Martina, pred vrati je huda zima, ali Ako je na martinje lepo, bo za tri dni grdo, Martin naj bo suh, da pozimi raste kruh … Spletno praznovanje so sklenili s prizorom iz kleti, kjer vsi zapojejo s kozarčkom rdečega v roki: »Oče nebeški, glej, še en kozarček zdej, hvalo bom vekomaj, vekomaj pel.«