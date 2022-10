Martine buče vsakič težje (FOTO)

V Šentjurju so tudi letos pripravili tradicionalno etnološko turistično prireditev Bučn'ce, ki je bila letos že 15. po vrsti. Tako so jo poimenovali zato, ker je ta čas tudi čas bučnic, tistih, ki jih spečemo iz bučnih semen in so posebnost Šentjurja kakor tudi njegove okolice.

Najlepša je bila stojnica Čebelarskega društva Dramlje. FOTOGRAFIJE: Mojca Marot

»Njen namen je na enem mestu zbrati čim več ponudnikov lokalnih pridelkov in jih motivirati, da nadaljujejo svoje dobro delo. In takšnih, ki so letos na stojnicah ponujali vse od copat, sladkih piškotov, seveda tudi bučnice, različne namaze, pa tudi okraske in nakit, da domačih pridelkov niti ne omenjam, pa še marsikaj drugega je bilo opaziti v ponudbi, je bilo letos dvajset,« je povedala Kvirina Martina Zupanc, strokovna sodelavka Razvojne agencije Kozjansko, ki prireditev pripravlja skupaj s šentjurskim Ticem.

Glasno in živahno

Da je bilo v središču Šentjurja še bolj glasno in živahno, so s kulturnim programom letos poskrbeli tudi Luš'ne citrarke z Ljudske univerze Šentjur, učenca harmonike Glasbene šole skladateljev Ipavcev Šentjur, ki obiskujeta pouk pri Franciju Kolarju, in člani Folklornega društva Šentjur, ki so različne plese zaplesali skupaj s člani kulturnega društva Celjska folklorna skupina.

Kot vsako leto so organizirali različna tekmovanja, povezana z bučami, posebna komisija pa je pod vodstvom predsednika Jureta Raztočnika buče premerila z metrom ter s pomočjo tehtnice in tudi tako na pogled med njimi izbrala najtežjo, najdaljšo, najlepšo in tudi najbolj izvirno. Najtežjo bučo je pridelala večkratna zmagovalka Marta Tovornik. Njena je letos tehtala kar 56 kilogramov, lani pa denimo »le« 22.

56 kilogramov je imela buča.

Kot je razkrila Tovornikova, zemljo za bučo vedno pognoji s konjskim gnojem, celotno obdobje pa jo tudi izdatno zaliva z veliko vode. Na drugo mesto se je uvrstila buča Teje Tuhtar, ki je tehtala 43 kilogramov. Izbrali so tudi najzanimivejšo, to je pridelala in prinesla Martina Zupanc, priznanje za najdaljšo je prejela Marija Mauer, za najlepšo pa Ljudska univerza Šentjur. Podelili so tudi priznanje za najlepše okrašeno stojnico, prejelo ga je Čebelarsko društvo Dramlje, za najbolj prikupno pa so izbrali stojnico vrtca Dobje.

V kulturnem programu so nastopile tudi Luš'ne citrarke z Ljudske univerze Šentjur.