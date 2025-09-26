Martin Strel z milijonom po nov rekord

ZADNJI PODVIG?

Ultramaratonec Martin Strel bi rad spet preplaval Rokavski preliv. 70-letni Dolenjec želi postati najstarejši zemljan s takim dosežkom.

»Moja mama ne zna plavati. Nikoli se ni naučila. Ko plavam, jo je vedno strah, da bom utonil. Ko plavam, od skrbi zame niti ne spi. Ona ne pozna Nila, Amazonke, še Krke in Mirne ne dobro. Rada pove, da sem bil fejst fant, dokler me voda ni pokvarila,« pripoveduje 70-letni Martin Strel o svoji mami Jožefi, ki živi v Mokronogu, kjer se je Martin naučil plavati. Tako dobro, da je iz tega naredil zgodbo svetovnega formata. Kljub letom in vsemu, kar je že dosegel, vzdržljivostni plavalec pripravlja vsaj še dva odmevna dogodka. »Želim preplavati La Manche, Rokavski preliv in postati najstarejši ...