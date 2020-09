Martin Krpan je dobil svoj park (FOTO)

Sprehodi in počitek

Paviljon za manjše nastope

Vhod v park

Na sredini je kurišče.

Park Martina Krpana iz zraka

Novost je tudi disk golf, ki je postal zelo priljubljen.

V Domžalah so dobili novost, ki se je bodo razveselili vsi, ki imajo radi pristen stik z naravo v okolju blizu mestnega središča. Vsi tisti, ki že poznajo zeleno os ob reki Kamniški Bistrici, so zagotovo opazili podobo travnika za Ten Tenom v Domžalah, ki so ga postopoma in v skladu z geomantsko veščino celostnega obravnavanja prostora spremenili v Park Martina Krpana. Vsem občankam in občanom je prinesel bioenergijsko učinkovit prostor za prijetno druženje in gibanje na prostem.»Za šport in rekreacijo je v občini Domžale na voljo veliko površin, med njimi je zagotovo najbolj priljubljena zelena rekreacijska os ob Kamniški Bistrici, kjer se lahko sprehodimo v objemu narave, tečemo, kolesarimo, uporabljamo športne rekvizite, igrala ter naprave za fitnes ali pa samo sanjarimo na klopci,« pravijo na Zavodu za šport in rekreacijo Domžale. »V občini skorajda ni kraja, ki ne bi imel na voljo kakšnega igrišča, na katerem se lahko sprostimo z žogo ali drugo obliko športa, najmlajši pa se lahko podajo na igrala. V Parku Martina Krpana, v katerem poti razigrano vijugajo po zelenici in se združijo v središču, kjer je nastalo veliko kurišče, so že nekatera igrala in športna orodja, mlada hrastova drevesa, umirjeno oblikovane klopi in nadstrešnica, park pa bo še nastajal in rasel. Novost je tudi disk golf, ki je postal zelo priljubljen.«Urbana okolja se širijo z veliko hitrostjo in zapolnjujejo vedno več površin. Javne zelene površine so nepogrešljivi deli mest in igrajo osrednjo vlogo pri izboljšanju kakovosti življenja, saj omogočajo prostor za šport, rekreacijo in vse prostočasne dejavnosti, hkrati pa so odličen kraj za druženje in skupno preživljanje časa na prostem. Zelene površine povečujejo ekološko raznolikost mesta, spodbudno vplivajo na zdravje prebivalcev in ustvarjajo urbano okolje, ki je prijetnejše za bivanje. Nikakor pa ne smemo pozabiti, da so zelene javne površine dostopne prav vsem prebivalcem, in to brezplačno.Pri nastajanju parka sodeluje tudi stroka, saj je ta proces postopen in v skladu z geomantsko veščino celostnega obravnavanja prostora, ki bo vsem občankam in občanom prinesel bioenergijsko učinkovit prostor za prijetno druženje in gibanje na prostem.»Geomantija je ekološka veščina celostne obravnave prostora za zdravje človeka, narave in prostora. Izhaja iz ljudskega izročila in življenja v sožitju z naravo naših prednikov. Po tradiciji je znana kot bajaličarstvo in staroverstvo iz obdobij najstarejših arhitekturnih stvaritev. Danes je znana kot geobiologija in holistična medicina okolja. Občina Domžale s strokovnjakomsodeluje pri razvoju prostora po načelih geomantije,« pravijo avtorji zamisli.Geomantija prostor obravnava kot živ organizem, življenjsko okolje in prebivalce pa kot ekosistem. Uporablja se v pregledih zdravja bivanja, raziskavah prostora, izdelavi geomantijskih študij – strokovnih podlag za urbanistično projektiranje, reševanju bivalnih bolezni, ekološkem varovanju okolja, zelenem geo turizmu in trajnostnem načrtovanju.»Posebnost parka v bio oziroma energijski funkciji je blagodejna interakcija med naravnim okoljem in mestom, s primarno vpetostjo v obrečni prostor vodne hrbtenice Kamniške Bistrice. Zasnovan je v skladu z geomantičnimi načeli upoštevanja življenjske energije za zdravje prostora in ljudi. Poživlja ritem pretokov biopolja med mestom in širšo geografsko regijo, ob dinamiki naravne osi reke. Z aktivnim obiskom si obiskovalec krepi vitalni stik z Zemljo in krajinsko identiteto Domžal. Prostor parka so vrata za Domžale,« je sklenil Robert Lavin iz podjetja Geomantija.